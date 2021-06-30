Киевстар запустил новый дешевый тариф

Оператор сотовой связи Киевстар всегда делал упор на предоставление максимально качественных и полезных услуг своим абонентам, поэтому стоимость тарифов достаточно высокая. Теперь компания решила привлечь украинцев дешевыми тарифными планами по низкой цене.

Новый тарифный план от мобильного оператора Киевстар отличается бюджетной стоимостью, при этом, в компании решили предоставить абонентам огромный спектр услуг.

Новый тарифный план от Киевстар получил название "Smart+". Это контрактный тариф с огромным количеством услуг – это и безлимит на высокоскоростной мобильный интернет, и полный безлимит на звонки внутри сети Киевстар.

Кроме того, в рамках тарифа каждому абоненту предоставляется 180 минут на звонки за границу, стационарные номера и номера других сотовых операторов Украины. Бесплатно можно звонить в Италию, Чехию, Польшу , Германию и РоSSию. Также в пакет услуг входит 180 бесплатных СМС-сообщений на все мобильные сети страны.

Первые три месяца абонплата в тарифном плане "Smart+" составить всего 100 гривен в месяц. О чем еще можно мечтать в разгар сезона отпусков? Далее стоимость пользования будет повышена до 250 гривен в месяц, но и это более чем приемлемая цена за тот спектр услуг, который включает в себя тариф.