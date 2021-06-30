Apple предложила владельцам LG перейти на iPhone — корейские смартфоны включили в программу трейд-ин

Похоже Apple решила отвоевать долю рынка, которую недавно занимала LG. Яблочная компания начала принимать корейские смартфоны по программе трейд-ин, предлагая их владельцем сменить устройство на новый iPhone. Об этом сообщается на сайте Apple.

Apple предложила владельцам LG перейти на iPhone — корейские смартфоны включили в программу трейд-ин

Источник: Крис Велацо, Engadget

В программу трейд-ин Apple пока включила всего несколько смартфонов LG. В их числе: LG G8 ThinQ (скидка $70), LG V40 ThinQ (скидка $65), LG V50 ThinQ 5G (скидка $125) и флагман LG V60 ThinQ 5G (скидка $180). В списке указана максимальная стоимость поддержанного устройства, но она может меняться в зависимости от состояния.

Программа трейд-ин компании Apple предлагает владельцам Android-смартфонов заметную скидку при покупке нового iPhone при сдаче своего устройства. Ранее в список по этой программе принимались только Pixel и Samsung.

LG объявила об уходе с рынка мобильных устройств ещё в начале апреля. Компания занимала около 10 % рынка и, несмотря на это, официально прекратила выпуск смартфонов и планшетов. Сразу после этого Samsung и Apple объявили о намерениях побороться за пользователей LG, и обе компании предложили специальные программы для покупателей из числа владельцев аппаратов последней. «Яблочники» планировали принимать устройства по программе трейд-ин до 25 сентября, однако судя по всему, теперь смартфоны LG будут приниматься в счёт оплаты части стоимости новых iPhone на постоянной основе.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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