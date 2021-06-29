Infinix Concept Phone 2021 - первый смартфон, который заряжается за 10 минут

Компания Infinix представила на рынке модель смартфона Infinix Concept Phone 2021, который имеет уникальные характеристики. Задняя крышка устройства меняет свой цвет при входящих звонках и зарядке, а сверхмощная 160-ваттная зарядка позволяет зарядить аккумулятор ёмкостью 4000 мА•ч всего за 10 минут.

Infinix производит смартфоны в Китае с 2013 года. Новая модель имеет второе название Infinix ZeroX, и первый тизер уже опубликован в сети.

Блок питания этого устройства способен зарядить аккумулятор до 11% за 1 минуту и до 58% за 5 минут. Полная зарядка устройства занимает 10 минут. Чтобы контролировать температуру смартфон, его оснастили 20 датчиками. По заявлению компании, новинка не нагревается выше 40 градусов.

Infinix Concept Phone 2021 имеет большую электролюминесцентную надпись NOW на задней крышке. В букву "О" встроен специальный индикатор, который мигает во время зарядки, а при входящем звонке цвет задней панели смартфона меняется с серебристого на синий.

Смартфон Infinix Concept Phone 2021 имеет 6.67-дюймовый AMOLED-экран с закруглёнными краями, врезанной в угол фронтальной камерой разрешением 32 Мп. Основная камера получила 64-мегапиксельный сенсор с большим объективом, 8-мегапиксельный датчик и объектив с углом обзора 120 градусов.

Infinix Concept Phone 2021 в ближайшее время точно не появится в продаже, а разработан как концепт.