Lenovo представила планшеты Yoga Tab 11 и Tab P11 Plus

Китайский техногигант Lenovo анонсировал ряд новых планшетов. Помимо флагманского Yoga Tab 13, о котором мы уже рассказывали, свет увидели более доступные Yoga Tab 11 и Tab P11 Plus, которые предлагают пользователям продвинутую функциональность за умеренную цену.

Lenovo

Yoga Tab 11 основан на чипсете MediaTek Helio G90T, который работает в связке с 4 или 8 Гбайт оперативной памяти. Ёмкость накопителя может составлять 128 или 256 Гбайт. Устройство оснащается 11-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 2К и поддержкой Dolby Vision. За качественный звук отвечают четыре динамика JBL с поддержкой Dolby Atmos. Lenovo Yoga Tab 11 может похвастать аккумулятором ёмкостью 7500 мА·ч с поддержкой быстрой 20-Вт зарядки. В качестве операционной системы используется актуальная Android 11.

Lenovo

В отличие от Yoga Tab 11, выделяющегося необычным дизайном с откидной подставкой, Tab P11 Plus имеет более традиционный внешний вид. Планшет основан на чипе Helio G90T и предлагает пользователям 6 Гбайт оперативной памяти. Ёмкость накопителя составляет 128 Гбайт. В целом, характеристики Tab P11 Plus соответствуют параметрам Yoga Tab 11: планшет оснащается 11-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 2К, четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos и 7500-мА·ч батареей с поддержкой 20-Вт зарядки. Для пользователей, которые планируют использовать устройство для рабочих задач, Lenovo разработала аксессуар в виде обложки со встроенной клавиатурой и трекпадом.

Yoga Tab 11 и Tab P11 Plus дебютируют в следующем месяце по цене от 349 и 300 евро соответственно.



