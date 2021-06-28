Xiaomi подняла цены на свои бюджетные смартфоны

Xiaomi третий раз поднимает цены на свои бюджетные смартфоны Redmi Note 10. Подорожание пока что коснется индийского рынка, передает Gizmochina.

Xiaomi подняла цены на свои бюджетные смартфоны

После выхода в свет базовая модель Xiaomi Note 10 с памятью на 4/64 и 6/128 Гб стоила 11 999 и 13 999 рупий соответственно. Это около $162 и $188 долларов. В конце апреля 2021 года эта модель подорожала на 500 рупий - до $169 и $195 долларов соответственно.

И вот уже в июне Xiaomi снова пересмотрела цены на свои устройства и повысила ценник сначала на версию 6/128 Гб еще на 500 рупий - до $202, а буквально на днях и на Redmi Note 10 с 4/64 Гб памяти. Данная модель в Индии подорожала до 12 999 рупий ($175).

В связи с такой тенденцией, эксперты рынка прогнозируют повышение цен на смартфоны Xiaomi и дочерних брендов Redmi, Poco и других по всему миру.

Именно эти бренды предлагают потребителям бюджетные смартфоны со всем набором нужных характеристик, которые ничем не уступают более дорогим устройствам. У некоторых из них камера снимает лучше, чем на iPhone, устройства дольше держат заряд, при этом стоят дешевле.

В августе владельцев смартфонов Xiaomi ждет очередное революционное обновление. Компания в данный момент занимается внутренним тестированием оболочки MIUI 13 на базе операционной системы Android 12. Новую прошивку получат почти все модели Redmi и Xiaomi Mi, даже четырёхлетний смартфон Xiaomi Mi 6.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
База пользователей 5G вырастет до 3,5 миллиарда человек к 2026 году — EricssonБаза пользователей 5G вырастет до 3,5 миллиарда человек к 2026 году — Ericsson
Xiaomi выпустит новую уникальную зарядку для своих смартфоновXiaomi выпустит новую уникальную зарядку для своих смартфонов
Самые дешевые тарифы мобильных операторов в УкраинеСамые дешевые тарифы мобильных операторов в Украине
Xiaomi наметила выпуск более 10 новых смартфонов на вторую половину 2021 годаXiaomi наметила выпуск более 10 новых смартфонов на вторую половину 2021 года
Смартфоны Samsung массово тормозят и перегреваются: названа причинаСмартфоны Samsung массово тормозят и перегреваются: названа причина
Блок рекламы


Похожие новости
Xiaomi наметила выпуск более 10 новых смартфонов на вторую половину 2021 годаXiaomi наметила выпуск более 10 новых смартфонов на вторую половину 2021 года
Смартфоны Samsung массово тормозят и перегреваются: названа причинаСмартфоны Samsung массово тормозят и перегреваются: названа причина
Xiaomi выпустит новую уникальную зарядку для своих смартфоновXiaomi выпустит новую уникальную зарядку для своих смартфонов
Смартфоны Xiaomi начали массово перегреваться: названа причинаСмартфоны Xiaomi начали массово перегреваться: названа причина
Xiaomi запатентовала смартфон с огромной системой камерXiaomi запатентовала смартфон с огромной системой камер
Xiaomi пообещала обогнать Apple по поставкам смартфонов в этом квартале, а в ближайшие 3-5 лет отобрать лидерство у SamsungXiaomi пообещала обогнать Apple по поставкам смартфонов в этом квартале, а в ближайшие 3-5 лет отобрать лидерство у Samsung
Официально: сервисы Google возвращаются на смартфоны HonorОфициально: сервисы Google возвращаются на смартфоны Honor
Смартфоны Xiaomi после обновления перестали заряжаться до 100%Смартфоны Xiaomi после обновления перестали заряжаться до 100%
Xiaomi придумала смартфон в виде двойного слайдера с дополнительным экраномXiaomi придумала смартфон в виде двойного слайдера с дополнительным экраном
Xiaomi запатентовала смартфон с выдвижной поворотной камеройXiaomi запатентовала смартфон с выдвижной поворотной камерой
Последние новости
Подгружаем последние новости