Xiaomi подняла цены на свои бюджетные смартфоны

Xiaomi третий раз поднимает цены на свои бюджетные смартфоны Redmi Note 10. Подорожание пока что коснется индийского рынка, передает Gizmochina.

После выхода в свет базовая модель Xiaomi Note 10 с памятью на 4/64 и 6/128 Гб стоила 11 999 и 13 999 рупий соответственно. Это около $162 и $188 долларов. В конце апреля 2021 года эта модель подорожала на 500 рупий - до $169 и $195 долларов соответственно.

И вот уже в июне Xiaomi снова пересмотрела цены на свои устройства и повысила ценник сначала на версию 6/128 Гб еще на 500 рупий - до $202, а буквально на днях и на Redmi Note 10 с 4/64 Гб памяти. Данная модель в Индии подорожала до 12 999 рупий ($175).

В связи с такой тенденцией, эксперты рынка прогнозируют повышение цен на смартфоны Xiaomi и дочерних брендов Redmi, Poco и других по всему миру.

Именно эти бренды предлагают потребителям бюджетные смартфоны со всем набором нужных характеристик, которые ничем не уступают более дорогим устройствам. У некоторых из них камера снимает лучше, чем на iPhone, устройства дольше держат заряд, при этом стоят дешевле.

В августе владельцев смартфонов Xiaomi ждет очередное революционное обновление. Компания в данный момент занимается внутренним тестированием оболочки MIUI 13 на базе операционной системы Android 12. Новую прошивку получат почти все модели Redmi и Xiaomi Mi, даже четырёхлетний смартфон Xiaomi Mi 6.