Xiaomi наметила выпуск более 10 новых смартфонов на вторую половину 2021 года

В коде надстройки MIUI для смартфонов Xiaomi обнаружилась информация о большом количестве новинок, которые китайская компания, как ожидается, анонсирует в третьем и четвёртом кварталах текущего года.

Xiaomi наметила выпуск более 10 новых смартфонов на вторую половину 2021 года

Здесь и ниже изображения Reuters

В частности, раскрыты кодовые имена 13 устройств. Это аппараты Evergo, Evergreen, Zeus, Cupid, Psyche, Pissaro, Pissaropro, Cygnus, Bestla, Hyacinth, Divine, Lepus и Mercury.

Более того, уже приводятся некоторые технические характеристики для ряда перечисленных моделей. Так, смартфон Cygnus получит дисплей с частотой обновления 90 Гц. Тыльная камера совместит 108-мегапиксельный основной блок, модуль с широкоугольной оптикой и телефотоблок с пятикратным зумом. Может быть задействована подэкранная селфи-камера.

Устройству Bestla приписывают наличие основной камеры с 64-мегапиксельным датчиком Samsung GW3.

Аппарат Hyacinth будет оборудован тройной камерой со 108-мегапиксельным основным датчиком. Этот смартфон получит дисплей с частотой обновления 120 Гц.

Xiaomi наметила выпуск более 10 новых смартфонов на вторую половину 2021 года

Модели Divine и Lepus, судя по обнародованной информации, будут укомплектованы основной камерой с 64 и 50 млн пикселей соответственно. Они также получат блок с широкоугольной оптикой и телефотомодуль с пятикратным зумом. В оснащение может войти подэкранная фронтальная камера.

Наконец, говорится, что смартфон Mercury будет наделён 120-Гц экраном и основной камерой, содержащей как минимум три модуля.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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