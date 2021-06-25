Самые дешевые тарифы мобильных операторов в Украине

Многие украинцы переходят на более выгодные тарифы от мобильных операторов, которые позволяют экономить деньги и получать при этом все нужные услуги. Представляем вашему вниманию три самых оптимальных пакета от украинских операторов сотовой связи Киевстар, Vodafone и Lifecell.

ТОП-3 самых дешевых тарифа от украинских мобильных операторов

Конечно же, в погоне за экономией не стоит забывать, что вместе уменьшением стоимости тарифного плана вы можете потерять массу полезных и нужных возможностей. Например, получить низкоскоростной интернет, трафик в несколько ГБ или возможность бесплатно звонить на другие номера.

Киевстар – тарифный план "Звонки для родителей"

Это наиболее выгодный тарифный план для людей старшего возраст, которые используют старые кнопочные телефоны, чтобы совершать звонки близким. Данный пакет услуг обойдется в 75 гривен в месяц, или 2,5 гривны в день. В рамках тарифа абоненты получают 100 МБ мобильного интернета, безлимитные звонки в сети Киевстар и 50 бесплатных СМС по Украине.

Lifecell - тариф "Просто Лайф"

ТОП-3 самых дешевых тарифа от украинских мобильных операторов

Стоимость тарифного плана "Просто Лайф" составляет от 40 гривен за 4 недели (28 календарных дней), это около 1,43 гривны в день. В пакет услуг входит 1 ГБ интернета, 250 минут на все мобильные номера по Украине, и полный безлимит на звонки в сети Lifecell. Студентам предоставляется скидка в 10% на Lifecell Campus.

Vodafone - тариф SuperNet Start

Этот тарифный план является отличным вариантом "цена-качество". За 125 гривен в месяц или 4,2 гривны в день абонент получает 4 ГБ интернета 4G, безлимит на звонки по номерам Vodafone и 150 минут на разговоры с абонентами других операторов, а также 50 минут на звонки в 30 стран Европы, Америки, Азии и в РоSSию.


Шевченко Лилия, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Киевстар заработает на абонентах до 15 000 гривен на продаже номеровКиевстар заработает на абонентах до 15 000 гривен на продаже номеров
Выпуск процессора Samsung с графикой AMD RDNA 2 перенесли на июль, если слухи не врутВыпуск процессора Samsung с графикой AMD RDNA 2 перенесли на июль, если слухи не врут
База пользователей 5G вырастет до 3,5 миллиарда человек к 2026 году — EricssonБаза пользователей 5G вырастет до 3,5 миллиарда человек к 2026 году — Ericsson
Xiaomi выпустит новую уникальную зарядку для своих смартфоновXiaomi выпустит новую уникальную зарядку для своих смартфонов
Смартфоны Xiaomi начали массово перегреваться: названа причинаСмартфоны Xiaomi начали массово перегреваться: названа причина
Блок рекламы


Похожие новости
В Киевстар появились дешевые тарифные планыВ Киевстар появились дешевые тарифные планы
Clubhouse на Android запустился в УкраинеClubhouse на Android запустился в Украине
В Китае запретят отправку уведомлений из некоторых мобильных приложений
Депутаты хотят заблокировать все “серые“ смартфоны в УкраинеДепутаты хотят заблокировать все “серые“ смартфоны в Украине
Стоимость мобильной связи вырастет у всех операторов УкраиныСтоимость мобильной связи вырастет у всех операторов Украины
Мобильный оператор Lycamobile запустил самые выгодные тарифы в УкраинеМобильный оператор Lycamobile запустил самые выгодные тарифы в Украине
Безлимитный интернет в Украине может пропасть - Vodafone, Киевстар, lifecellБезлимитный интернет в Украине может пропасть - Vodafone, Киевстар, lifecell
Рынок мобильных приложений и игр вырос на 30 % за год — пользователи потратили на них рекордные $111 миллиардовРынок мобильных приложений и игр вырос на 30 % за год — пользователи потратили на них рекордные $111 миллиардов
Мобильная связь в Украине подорожает с января 2021 годаМобильная связь в Украине подорожает с января 2021 года
Киевстар объяснил, почему перевел абонентов на более дорогие тарифы - KyivstarКиевстар объяснил, почему перевел абонентов на более дорогие тарифы - Kyivstar
Последние новости
Подгружаем последние новости