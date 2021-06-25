Самые дешевые тарифы мобильных операторов в Украине

Многие украинцы переходят на более выгодные тарифы от мобильных операторов, которые позволяют экономить деньги и получать при этом все нужные услуги. Представляем вашему вниманию три самых оптимальных пакета от украинских операторов сотовой связи Киевстар, Vodafone и Lifecell.

Конечно же, в погоне за экономией не стоит забывать, что вместе уменьшением стоимости тарифного плана вы можете потерять массу полезных и нужных возможностей. Например, получить низкоскоростной интернет, трафик в несколько ГБ или возможность бесплатно звонить на другие номера.

Киевстар – тарифный план "Звонки для родителей"

Это наиболее выгодный тарифный план для людей старшего возраст, которые используют старые кнопочные телефоны, чтобы совершать звонки близким. Данный пакет услуг обойдется в 75 гривен в месяц, или 2,5 гривны в день. В рамках тарифа абоненты получают 100 МБ мобильного интернета, безлимитные звонки в сети Киевстар и 50 бесплатных СМС по Украине.

Lifecell - тариф "Просто Лайф"

Стоимость тарифного плана "Просто Лайф" составляет от 40 гривен за 4 недели (28 календарных дней), это около 1,43 гривны в день. В пакет услуг входит 1 ГБ интернета, 250 минут на все мобильные номера по Украине, и полный безлимит на звонки в сети Lifecell. Студентам предоставляется скидка в 10% на Lifecell Campus.

Vodafone - тариф SuperNet Start

Этот тарифный план является отличным вариантом "цена-качество". За 125 гривен в месяц или 4,2 гривны в день абонент получает 4 ГБ интернета 4G, безлимит на звонки по номерам Vodafone и 150 минут на разговоры с абонентами других операторов, а также 50 минут на звонки в 30 стран Европы, Америки, Азии и в РоSSию.