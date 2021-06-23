Смартфоны Samsung массово тормозят и перегреваются: названа причина

Пользователи смартфонов Samsung из Индии начали массово жаловаться на сбои в работе моделей Galaxy серий "М" и "А". Дело в том, что устройства начали сильно тормозить при включении. Об этом пишут люди в твиттер-канале EqualLeaks.

Люди жалуются, что сбои циклические, и причина им не известна. Сбой настроек смартфона к заводским не помогает решить проблему. Речь идет о моделях М31/31s/ 30s и А51/50/50s.

Представители Samsung пообещали оперативно устранить источник сбоя. В настоящее время информация о сбоях в моделях Samsung Galaxy с канала EqualLeaks исчезла. Возможно, проблема уже решается, ведь владельцев смартфонов Samsung миллионы по всему миру.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются владельцы смартфонов Samsung Galaxy (S4, S5, S6, S7, S7 Edge и т.д.) - это ошибка "Сбой камеры". Она возникает при запуске камеры. Избавиться от этой проблемы крайне просто. Для этого нужно либо перезагрузить смартфон, либо попробовать удалить данные и очистить кэш приложения "Камера", а также очистить кэш галереи. В одном из этих случаев ошибка автоматически пропадет.