База пользователей 5G вырастет до 3,5 миллиарда человек к 2026 году — Ericsson
Шведский производитель телекоммуникационного оборудования и электроники Ericsson прогнозирует внушительный рост числа пользователей, подключенных к 5G-сетям. По данным компании, до конца этого года пользовательская база увеличится до 580 млн человек, а через пять лет услугами 5G по всему миру будут пользоваться уже более 3,5 млрд человек. Об этом сообщает hightech. plus со ссылкой на Reuters.
Ключевые тренды развития
Представители Ericsson отметили, что на данный момент более 160 поставщиков услуг связи уже вывели на рынок сервисы, связанные с 5G-сетями. А технологические компании за последние полтора года анонсировали более 300 моделей смартфонов и планшетов с поддержкой 5G. Эти факторы, считают в Ericsson, приведут к подключению 580 млн человек к 5G до конца 2021 года. Для сравнения: на конец прошлого года аналитики зарегистрировали 220 млн подключенных пользователей.
Аналитики Ericsson связывают распространение беспроводных сетей с популяризацией удаленной работы на фоне пандемии.
«Поскольку страны по всему миру сталкиваются с различными фазами пандемии covid-19, становится ясно, что технологии и, в частности, возможности удаленного подключения все в большей степени поддерживают многие аспекты нашей повседневной жизни», — объяснили в компании.
Что касается распределения 5G по устройствам, то во второй половине десятилетия число 5G-смартфонов, ноутбуков и планшетов достигнет 7,7 млрд устройств — против нынешних 6 млрд.
К этому моменту более 88% мобильных гаджетов будут поддерживать 5G.
Региональный срез
Ключевой момент в развертывании 5G-технологий, с точки зрения Ericsson, — это скорость реализации и захват рынка с помощью беспроводных сетей по региональному признаку. Если сейчас страны Азии, включая Китая и Южную Корею, однозначно лидируют в этом процессе, то в обозримом будущем баланс сил изменится.
В 2026 году ускорится Северная Америка, которая обойдет Азию и получит самую высокую долю подписок в области 5G — до 84% от общего числа американских пользователей, считают в Ericsson.
За США следуют страны Персидского залива — в первую очередь Саудовская Аравия. Около 73% местных пользователей сотовых сетей будут подключены к 5G в течение пяти лет. А в Западной Европе пользоваться 5G-сетями будут около 69% пользователей.