База пользователей 5G вырастет до 3,5 миллиарда человек к 2026 году — Ericsson

Шведский производитель телекоммуникационного оборудования и электроники Ericsson прогнозирует внушительный рост числа пользователей, подключенных к 5G-сетям. По данным компании, до конца этого года пользовательская база увеличится до 580 млн человек, а через пять лет услугами 5G по всему миру будут пользоваться уже более 3,5 млрд человек. Об этом сообщает hightech. plus со ссылкой на Reuters.

Фото: habr.com

Ключевые тренды развития

Представители Ericsson отметили, что на данный момент более 160 поставщиков услуг связи уже вывели на рынок сервисы, связанные с 5G-сетями. А технологические компании за последние полтора года анонсировали более 300 моделей смартфонов и планшетов с поддержкой 5G. Эти факторы, считают в Ericsson, приведут к подключению 580 млн человек к 5G до конца 2021 года. Для сравнения: на конец прошлого года аналитики зарегистрировали 220 млн подключенных пользователей.

Аналитики Ericsson связывают распространение беспроводных сетей с популяризацией удаленной работы на фоне пандемии.

«Поскольку страны по всему миру сталкиваются с различными фазами пандемии covid-19, становится ясно, что технологии и, в частности, возможности удаленного подключения все в большей степени поддерживают многие аспекты нашей повседневной жизни», — объяснили в компании.

Что касается распределения 5G по устройствам, то во второй половине десятилетия число 5G-смартфонов, ноутбуков и планшетов достигнет 7,7 млрд устройств — против нынешних 6 млрд.

К этому моменту более 88% мобильных гаджетов будут поддерживать 5G.

Региональный срез

Ключевой момент в развертывании 5G-технологий, с точки зрения Ericsson, — это скорость реализации и захват рынка с помощью беспроводных сетей по региональному признаку. Если сейчас страны Азии, включая Китая и Южную Корею, однозначно лидируют в этом процессе, то в обозримом будущем баланс сил изменится.

В 2026 году ускорится Северная Америка, которая обойдет Азию и получит самую высокую долю подписок в области 5G — до 84% от общего числа американских пользователей, считают в Ericsson.