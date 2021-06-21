Xiaomi выпустит новую уникальную зарядку для своих смартфонов

Xiaomi в 2021 году представила 200 Вт быструю зарядку нового поколения, но на этом разработчики не останавливаются. Теперь Xiaomi хочет заряжать смартфоны звуковыми волнами, и для этого разрабатывает новую модель зарядки.

В компании ищут альтернативные способы для того, чтобы можно было быстро и безопасно "дозаправить" устройство. И один из них — использовать звуковые волны. Об этом способе зарядки сообщается на сайте Государственного управления по делам интеллектуальной собственности Китая.

Была запатентирована док-станция, обладающая генератором акустических колебаний, который способен настроиться "на одну волну" со смартфоном. Звуковые волны от этой станции будут преобразовываться в электрический ток, который пойдет на восполнение энергии аккумулятора. При этом сама док-станция подразумевает использование различных преобразователей для получения энергии из окружающей среды, например, от солнечных батарей.

Прототипа подобной зарядки пока еще нет, но пользователи ожидают, что Xiaomi их вскоре порадует новинкой.

Напомним, что у Xiaomi есть система беспроводной зарядки Air Charge, которая может заряжать одновременно несколько устройств на расстоянии до нескольких метров. Также пользователи Xiaomi имеют в доступе зарядку 80W Wireless Charging, которая была признана самой быстрой беспроводной зарядкой в мире.