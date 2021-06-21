Киевстар заработает на абонентах до 15 000 гривен на продаже номеров

Киевстар запустил для своих абонентов услугу, позволяющую поменять номер телефона на тот, который им более по душе. Это может быть комбинация цифр, которую вы считаете для себя счастливой, или которая символизирует важную дату вашей жизни, либо же просто "красивое" сочетание цифр, которое вам нравится.

Заплатят от 300 до 15 000 гривен: Киевстар нашел способ заработать на абонентах

Как говорится, любая прихоть – за ваши деньги, ибо услуга эта не бесплатная. Впрочем, цены за номер, о котором вы мечтали, в Киевстар не так уж велики. А прейскурант зависит от того, какое сочетание цифр вы хотите.

За что и сколько нужно будет заплатить

  • Комбинация цифр, в которой нет никакой закономерности, кроме известной вам, будет стоить 300 гривен.
  • За комбинацию цифр, которая повторяется, или зеркальную комбинацию придется отдать уже больше — 400 гривен.
  • Номера, состоящие из комбинации трех или более цифр, размещенных в порядке возрастания или убывания, а также номера, состоящие из 2-3 меняющихся цифр, обойдутся уже в 2000 гривен.
Заплатят от 300 до 15 000 гривен: Киевстар нашел способ заработать на абонентах
  • Номера, состоящие их четырех цифр, идущих подряд, которые получили название "идеальных" номеров, стоят 3000 гривен.
  • Дороже всего обойдутся "золотые" номера от Киевстар, в которых содержится пять и более цифр, идущих подряд. За такой номер придется отдать 15, а то и более тысяч гривен.

После того, как определились, чего вы хотите, и подходит ли вам это по цене, можно приступать к смене номера.

Для того, чтобы оформить заявку, нужно будет предоставить свои контактные и паспортные данные, а также указать ваш город. После этого выбираете способ оплаты и доставки нового номера. Нужно будет также подтвердить SMS-сообщением выполнение заказа.

Причем, этот заказ можно оформить не только онлайн, но и в любом специализированном магазине Киевстар.


Марченко Любов, Тудей

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