Выпуск процессора Samsung с графикой AMD RDNA 2 перенесли на июль, если слухи не врут

Выпуск процессора Samsung с графикой AMD RDNA 2 перенесли на июль, если слухи не врут

На минувшей выставке Computex 2021 глава компании AMD Лиза Су (Lisa Su) подтвердила, что графическая архитектура RDNA 2 станет частью нового флагманского мобильного процессора Exonys, который разрабатывается в рамках коллаборации с компанией Samusng. Позже данную информацию подтвердила и южнокорейская компания.

Подробностями о грядущем мобильном флагманcком чипсете Samsung обе компании делиться отказались. По данным сетевого информатора Ice Universe, на которого ссылается портал VideoCardz, Samsung и AMD изначально собирались представить новый процессор совместной разработки уже в этом месяце, однако по неизвестным причинам релиз был отложен до июля.

Exclusive?Samsung?AMD GPU was originally scheduled to be released in June, but now it has been postponed to July, when we will know the performance of AMD GPU on Exynos and other details. pic.twitter.com/GM6W8l3EKY

— Ice universe (@UniverseIce) June 20, 2021

Точные характеристики чипа по-прежнему остаются неизвестными, однако глава AMD ранее подтвердила, что процессор предложит поддержку технологии трассировки лучей. Ранее Лиза Су говорила, что чип будет использоваться в смартфонах компании Samsung.

«Следующим местом, где можно будет обнаружить графику RDNA 2 станет рынок высокопроизводительных смартфонов. AMD сотрудничает с лидером индустрии, компанией Samsung, чтобы ускорить интеграцию графических инноваций в мобильный сегмент. Мы рады объявить, что следующий флагманский мобильный процессор Samsung будет оснащён нашим кастомным графическим решением с поддержкой трассировки лучей и переменной частотой затенения (Variable Rate Shading, VRS)», — заявила Лиза Су.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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