Смартфоны Xiaomi начали массово перегреваться: названа причина

Пользователи смартфонов Xiaomi в последнее время массово начали жаловаться на перегрев устройств. По предварительной информации компании, причиной проблемы стала материнская плата.

Данной проблеме подверглись не все модели смартфонов Xiaomi, а только Xiaomi Mi 11. Смартфон начинает перегреваться через несколько месяцев пользования, и в некоторых случаях это приводит к выгоранию материнской платы, после чего устройство становится непригодным к использованию.

Пользователи обращаются в официальные сервисные центры, чтобы им помогли решить проблему со смартфонами. Дело в том, что последние флагманские процессоры невероятно мощные и выделяют достаточно тепла, а вот система отвода тепла осталась на прежнем уровне и она просто не справляется с нагрузками. В результате, из-за большого нагрева, материнская плата действительно могла выгореть и вывести смартфоны со строя.

Насколько проблема массовая и касается ли она всех выпущенных смартфонов Xiaomi Mi 11, пока не известно. Остается ждать официального комментария владельцы компании, чтобы понимать масштаб проблемы.

Иными причинами перегрева любых других смартфонов могут быть высокая температура воздуха, длительная работа процессора, наличие вирусов на устройстве, проблемы с аккумулятором, проблемы с зарядкой и т.д.