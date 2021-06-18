Samsung запатентовала гибкий смартфон с несколькими подэкранными камерами

Европейское патентное ведомство, по сообщению ресурса LetsGoDigital, обнародовало документ, раскрывающий особенности конструкции нового смартфона Samsung, оборудованного гибким дисплеем.

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Речь идёт об аппарате в форм-факторе книжки, у которого экран будет складываться внутрь корпуса. Такое исполнение поможет защитить гибкую панель от повреждений во время повседневного ношения.

Главная особенность запатентованного устройства — камера, спрятанная за дисплеем. Она расположится по центру в верхней области правой половинки корпуса. Причём Samsung рассматривает возможность применения двойной и даже тройной скрытой селфи-камеры.

За экраном также будут располагаться различные сенсоры — датчики освещённости, приближения и пр. Наконец, непосредственно в область гибкого дисплея будет интегрирован сканер отпечатков пальцев.

Есть вероятность, что предложенное техническое решение будет воплощено в смартфоне Galaxy Z Fold 3, который компания Samsung, как ожидается, анонсирует в августе.



