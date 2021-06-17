Тиму Куку не понравилась инициатива Евросоюза, которая может заставить Apple открыть iPhone для сторонних приложений

Генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) выступил против закона о регулировании цифровых рынков (Digital Markets Act), предложенным Еврокомиссией. Он считает, что требования европейских властей не соответствуют интересам пользователей. Об этом пишет CNBC.

Тиму Куку не понравилась инициатива Евросоюза, которая может заставить Apple открыть iPhone для сторонних приложений

Источник: Эван Агостини, AP

В 2021 году Еврокомиссия предложила принять два закона для регулирования работы IT-гигантов. DSA (Digital Services Act) сосредоточится на индустрии онлайн-рекламы, а DMA призван сделать платформы более открытыми для сторонних разработчиков. Кук поддержал первый документ, отметив необходимость борьбы с дезинформацией.

Напротив, с условиями DMA глава Apple не согласился. В случае вступления в действие, закон обяжет компанию разрешить владельцам iPhone устанавливать на смартфон приложения из сторонних источников. Кук считает, что такие действия будут угрожать безопасности устройства и конфиденциальности данных. В качестве аргумента он указал на рост числа вредоносного программного обеспечения на Android.

Кроме обсуждения законов, журналисты расспросили Кука о новых продуктах Apple. Глава компании отказался комментировать слухи об разработке электрокара, ответив, что «у них всегда должны быть пара козырей в рукаве». Тем не менее он отметил, что компания разрабатывает множество продуктов, которые не вышли на рынок.

«Мы пытаемся пережить неудачи внутри компании, чтобы не вовлекать в них наших клиентов. Это часть жизни. Если вы не терпите неудач, то значит вы недостаточно пробуете новое», — прокомментировал Кук.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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