Тиму Куку не понравилась инициатива Евросоюза, которая может заставить Apple открыть iPhone для сторонних приложений

Генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) выступил против закона о регулировании цифровых рынков (Digital Markets Act), предложенным Еврокомиссией. Он считает, что требования европейских властей не соответствуют интересам пользователей. Об этом пишет CNBC.

Источник: Эван Агостини, AP

В 2021 году Еврокомиссия предложила принять два закона для регулирования работы IT-гигантов. DSA (Digital Services Act) сосредоточится на индустрии онлайн-рекламы, а DMA призван сделать платформы более открытыми для сторонних разработчиков. Кук поддержал первый документ, отметив необходимость борьбы с дезинформацией.

Напротив, с условиями DMA глава Apple не согласился. В случае вступления в действие, закон обяжет компанию разрешить владельцам iPhone устанавливать на смартфон приложения из сторонних источников. Кук считает, что такие действия будут угрожать безопасности устройства и конфиденциальности данных. В качестве аргумента он указал на рост числа вредоносного программного обеспечения на Android.

Кроме обсуждения законов, журналисты расспросили Кука о новых продуктах Apple . Глава компании отказался комментировать слухи об разработке электрокара, ответив, что «у них всегда должны быть пара козырей в рукаве». Тем не менее он отметил, что компания разрабатывает множество продуктов, которые не вышли на рынок.

«Мы пытаемся пережить неудачи внутри компании, чтобы не вовлекать в них наших клиентов. Это часть жизни. Если вы не терпите неудач, то значит вы недостаточно пробуете новое», — прокомментировал Кук.



