lifecell запустил новый тарифный план

Новый тарифный план от lifecell обойдется всего в 50 гривен за 28 дней, но при этом абоненты получат больше услуг и возможностей, чем в Vodafone и Киевстар за 250 гривен.

Новый тарифный план lifecell за 50 грн оказался лучше, чем у Киевстар и Vodafone за 250 грн

Сотовый оператор lifecell запустил в Украине новый тарифный план, который оказался более выгодным, чем безлимитные пакеты услуг от Vodafone и Киевстар. Дешевый тариф lifecell подойдет прежде всего тем пользователям, которые пользуются мобильным интернетом.

Новый тариф от lifecell называется "Интернет без границ", абонплата за пакет услуг составляет всего 50 гривен за четыре недели. После активации тарифа пользователь получает безлимитный мобильный интернет 3G4G, без ограничений на раздачу wi-fi с гаджетов, как в Vodafone, и без урезания скорости соединения после исчерпания лимита, как это делает Киевстар.

Отметим, что при всех ограничениях стоимость стартовых пакетов и ежемесячная абонплата в Киевстар и Vodafone абонплата за тарифные планы с безлимитным интернетом зачастую превышает 200 гривен.

Новый тарифный план lifecell за 50 грн оказался лучше, чем у Киевстар и Vodafone за 250 грн

В пакет услуг тарифа "Интернет без границ" от lifecell также входит полный безлимит на звонки внутри сети, 250 минут на звонки на номера других операторов, а также на городские телефоны по Украине.

В lifecell гарантируют, что до 1 сентября 2021 года абонплату в тарифном плане "Интернет без границ" повышать не будут. Подключить новый пакет услуг всего за 50 гривен в месяц можно на сайте lifecell. Обратите внимание, что тариф "Интернет без границ" является региональным.


Шевченко Лилия, Тудей

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