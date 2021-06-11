Vodafone запустил новый тарифный план

Оператор мобильной связи Vodafone запустил новый тарифный план, о котором можно было только мечтать. При достаточно низкой стоимости, абоненту предоставляют большое количество услуг и преимуществ.

Vodafone запустил новый тариф премиум-класса по цене социального

Новый дешевый, но при этом полностью "упакованный" тарифный план от Vodafone называется SuperNet Turbo. Пакет услуг в данном тарифе просто поражает.

После подключения и внесения абонплаты владельцам тарифного плана Vodafone SuperNet Turbo будут начислены 20 гигабайт высокоскоростного мобильного интернета, 700 минут на звонки по Украине или полный безлимит на звонки внутри сети Vodafone и 300 минут звонков на другие сети.

Кроме того, в рамках Vodafone SuperNet Turbo на три месяца предоставляется бесплатная подписка YouTube Premium вместе с YouTube Music Premium и Video Pass.

Vodafone запустил новый тариф премиум-класса по цене социального

Подключить тарифный план Vodafone SuperNet Turbo можно на официальном сайте мобильного оператора. Но есть одно "НО!", данный тариф является региональным, поэтому действует он только в границах некоторых областей Украины. Перед подключением обязательно уточните регионы действия пакета услуг.

Абонплата для пользователей, которые выберут Vodafone SuperNet Turbo, составит 100 гривен в месяц. Это весьма демократичная стоимость за пакет услуг по сравнению с другими, менее "упакованными" тарифами.


Шевченко Лилия, Тудей

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