Apple представила новую операционную систему. Что известно о iOS 15 (видео)
Компания Apple на Всемирной конференции разработчиков (WWDC), которая вновь проходит в онлайн-формате, анонсировала новые операционные системы для своих устройств — iPhone, iPad, Watch и Mac, пишет Investory.news.
Что известно о iOS 15
Новая iOS 15 для смартфонов получит ряд улучшений, направленных как на сохранение персональных данных пользователей, так и на повышение функциональности iPhone.
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Приложение для видеосвязи FaceTime будет поддерживать «Пространственное аудио», а технология машинного обучения улучшит качество связи благодаря отсечению посторонних шумов и усилению голосов пользователей.
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Видеосвязь получит портретный режим с размыванием заднего фона и содержанием лица в фокусе.
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Во время связи по FaceTime можно будет делиться видео, музыкой и тем, что происходит на экране смартфона с помощью новой функции SharePlay, а в групповых звонках смогут участвовать владельцы устройств на Android и Windows. Также появится возможность делиться ссылкой на будущие вызовы.
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В новой iOS переделают систему сообщений и введут функцию «Не беспокоить», которая позволит отключать все сообщения или разрешать допуск приложений для работы или отдыха в зависимости от выбранного режима.
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«Фото» получит улучшенные функции сортировки снимков и поиска по фотографиям, «Воспоминания» можно будет дополнять музыкой с Apple Music и менять стиль роликов.
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Новая возможность Live Text позволит распознавать текст на фотографиях с возможностью его изменения.
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Кроме того, будет изменен дизайн и расширенный функционал приложений «Погода».
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В «Кошелек» можно будет добавлять виртуальные ключи от дома и офиса, а также от гостиничных номеров — сначала такие ключи появятся в сети Hyatt Hotels & Resorts.
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Приложение «Здоровье» позволит оценивать риск падения человека, анализируя с помощью встроенных в iPhone датчиков стиля ходьбы пользователя. Также появятся советы по улучшению координации движений.
Обновления для iPad, Watch и Mac
Планшеты iPad с новой iPadOS 15 получат возможность использовать виджеты, а также поддержку режима раздельного экрана для работы с двумя приложениями одновременно.
В watchOS 8.0 улучшат отслеживания качества сна и расширят возможности программ для ментального здоровья.
Будет переработано приложение «Фото» и расширена его функциональность, а для оформления циферблатов позволят использовать портреты из сделанных пользователями снимков.
Выход версий
Выход финальных версий iOS 15 iPadOS 15 watchOS 8.0 и macOS Monterey ожидается осенью 2021 года.