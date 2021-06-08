Apple не будет заставлять пользователей обновляться до iOS 15, сохранив поддержку iOS 14

Apple планирует продолжить выпускать обновления для iOS 14 и iPad OS 14 даже после запуска iOS 15 и iPad OS 15, тем самым позволив пользователям продолжить полноценно использовать iPhone и iPad с более старыми версиями операционных систем. Информация об этом появилась на страницах поддержки свежего ПО.

Apple не будет заставлять пользователей обновляться до iOS 15, сохранив поддержку iOS 14

macrumors.com

Опубликованный Apple документ гласит: «iOS теперь предлагает выбор между двумя версиями обновления программного обеспечения в приложении "Настройки". Вы можете выполнить обновление до последней версии iOS 15, как только она будет выпущена, для получения последних функций и наиболее полного набора обновлений безопасности. Вы также можете продолжать работу на iOS 14 и по-прежнему получать важные обновления безопасности, пока не будете готовы перейти на следующую версию операционной системы».

Apple не будет заставлять пользователей обновляться до iOS 15, сохранив поддержку iOS 14

macrumors.com

В прошлых версиях iOS Apple пыталась вынудить пользователей как можно скорее установить последние обновления, прекращая подписывать предыдущие сборки, чтобы сделать невозможным откат. По всей видимости, компания решила изменить свою политику, и это не может не радовать.

Отсутствие необходимости обновлять устройства до последней версии iOS, безусловно, упростит жизнь пользователям устройств, предоставленных работодателем или учебным заведением. Да и в целом не все стремятся как можно скорее обновляться.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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