Apple не будет заставлять пользователей обновляться до iOS 15, сохранив поддержку iOS 14

Apple планирует продолжить выпускать обновления для iOS 14 и iPad OS 14 даже после запуска iOS 15 и iPad OS 15, тем самым позволив пользователям продолжить полноценно использовать iPhone и iPad с более старыми версиями операционных систем. Информация об этом появилась на страницах поддержки свежего ПО .

macrumors.com

Опубликованный Apple документ гласит: «iOS теперь предлагает выбор между двумя версиями обновления программного обеспечения в приложении "Настройки". Вы можете выполнить обновление до последней версии iOS 15, как только она будет выпущена, для получения последних функций и наиболее полного набора обновлений безопасности. Вы также можете продолжать работу на iOS 14 и по-прежнему получать важные обновления безопасности, пока не будете готовы перейти на следующую версию операционной системы».

macrumors.com

В прошлых версиях iOS Apple пыталась вынудить пользователей как можно скорее установить последние обновления, прекращая подписывать предыдущие сборки, чтобы сделать невозможным откат. По всей видимости, компания решила изменить свою политику, и это не может не радовать.

Отсутствие необходимости обновлять устройства до последней версии iOS , безусловно, упростит жизнь пользователям устройств, предоставленных работодателем или учебным заведением. Да и в целом не все стремятся как можно скорее обновляться.



