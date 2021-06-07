Apple разрешит пользователям отслеживать собираемую о них информацию

Компания Apple планирует запустить на своих устройствах функцию, которая позволит детально отслеживать сбор данных пользователя. Владельцы смогут просмотреть, какую именно информацию получают приложения, пишет Bloomberg. Опцию представят на грядущей конференции WWDC 2021.

Apple разрешит пользователям отслеживать собираемую о них информацию

Wccftech

Новая функция конфиденциальности будет отслеживать сбор и передачу данных сторонним приложениям, установленным на телефоне. Для этого разработчики создадут специальную информационную панель. Об отслеживании информации, передаваемой сервисам самой Apple, ничего не сообщается.

Таким образом компания намерена бороться с чрезмерно «агрессивными» приложениями, занимающимися сбором сведений. Издание утверждает, что компания стремится убедить разработчиков, что техника Apple остаётся лучшим вариантом для потребителя и в ней есть функции, способные удержать пользователей. Это особенно важно с учётом участившихся нападок на App Store со стороны разработчиков.

Также компания планирует улучшить систему уведомлений на мобильных устройствах. Теперь пользователи iPhone и iPad смогут выбрать нужный режим, если они спят, работают или хотят, чтобы их не беспокоили. Режимы меняют методику обработки получаемых уведомлений. Ещё компания работает над улучшением виджетов для iPad и обновлением блокировки экрана на устройствах.

Старт WWDC 2021 запланирован на 7 июня. На мероприятии ожидается презентация не только софтверных обновлений, но и новых устройств. Среди последних — новые iPad, MacBook Pro и многое другое.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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