Аналитики подсчитали, что себестоимость новейших Apple Watch составляет всего $136

Apple является безоговорочным лидером на мировом рынке умных часов. К такому успеху её привели агрессивный маркетинг, понимание потребностей рынка и запоминающийся брендинг. По данным Counterpoint, в первом квартале этого года доля Apple на рынке носимых устройств выросла до 33 процентов. Исследовательская компания решила выяснить, во сколько Apple обходится производство актуальных Apple Watch Series 6. Оказалось, что затраты на их изготовление составляют лишь $136.

Аналитики подсчитали, что себестоимость новейших Apple Watch составляет всего $136

Counterpoint Research

По данным Counterpoint Research, 68 % от общей стоимости устройства приходится на процессор, дисплей, набор датчиков и корпус часов. В Apple Watch Series 6 используется OLED-матрица, выполненная по технологии LTPO. Её максимальная яркость достигает 1000 кд/м2. Apple убрала из экрана этих часов чувствительный к силе нажатия слой Force Touch, что сделало дисплейный модуль тоньше на 0,3 мм. Комбинация экрана, сенсорной панели и закалённого стекла ION-X, прикрывающего их, составляет примерно 13,2 процента стоимости часов.

Новая система в упаковке (SiP) Apple S6, которая, по утверждению Apple, на 20 % производительнее, чем платформа Series 5, содержит два вычислительных ядра Thunder A13 с частотой 1,8 ГГц, контроллер беспроводной связи W3, а также чип сверхширокополосной связи U1. Объём оперативной памяти составляет 1 Гбайт, а ёмкость флеш-накопителя достигает 32 Гбайт. SiP S6 формирует около 23,7 % стоимости устройства.

Аналитики подсчитали, что себестоимость новейших Apple Watch составляет всего 6

Counterpoint Research

Внушительный набор датчиков Apple Watch Series 6, который позволяет контролировать широкий спектр жизненных показателей организма, обходится примерно в 12 процентов от стоимости производства часов. Стоимость корпуса достигает около 13,3 процента стоимости устройства, а 6 процентов приходится на батарею и катушку беспроводной зарядки.

Остальная часть из $136 формируется затратами на сборку и тестирование, упаковку и её содержимое, и прочие расходы. Примечательно, что разработка и программная составляющая часов формируют менее 1 % их стоимости

Стоит отметить, что миниатюризация компонентов Apple Watch и их усовершенствование приводит к росту цены устройства. Ожидается, что следующее поколение часов принесёт первое в их истории кардинальное обновление дизайна, а также ряд новых датчиков и программных функций.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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