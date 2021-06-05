В Киевстар появились дешевые тарифные планы

Один из крупнейших украинских сотовых операторов Киевстар ввел максимально дешевые тарифные планы для некоторых категорий населения Украины.

Получить большую скидку на безлимитный интернет и звонки от Киевстар могут украинцы с инвалидностью. Для этой категории населения будут действовать тарифные планы с базовым или расширенным набором услуг. При этом, ежемесячная абонплата будет значительно ниже, чем для других абонентов мобильного оператора.

Специальные тарифы от Киевстар "Звонки для родителей" и "Интернет для родителей" сделали доступными для подключения людьми с инвалидностью I-III групп.

Как пояснили в Киевстар, тариф "Звонки для родителей" были запущены давно специально для людей старшего возраста, с учетом их потребностей и пожеланий. Теперь в компании решили расширить категории абонентов данного тарифного плана. Независимо от возраста подключиться к нему могут люди с инвалидностью.

"Как социально ответственный мобильный оператор, Киевстар пытается сделать преимущества современной связи доступными для всех. И мы надеемся, что расширение возможности подключения к этим тарифам поможет нашим абонентам всегда быть на связи с близкими и пользоваться всеми преимуществами мобильного интернета, тратя меньше средств", - рассказал директор по маркетингу компании Киевстар Павел Даниман.

Абонплата в тарифе "Звонки для родителей" составляет 75 гривен в месяц абоненты получат безлимит для звонков в сети, и по 0,5 грн за минуту на звонки на номера других операторов.

Тариф "Интернет для родителей" обойдется в 100 грн в месяц, при этом абоненты смогут не только звонить в сети и 50 минут для звонков на номера других операторов, но еще и получат 5000 Мб мобильного интернета.

Для перехода на один из указанных тарифных планов необходимо обратиться в фирменный магазин Киевстар для подписания договора. При себе следует иметь документы для подтверждения личности и удостоверение на имя лица с инвалидностью.