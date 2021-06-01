Серию смартфонов Honor 50 с сервисами Google представят 16 июня

Серию смартфонов Honor 50 с сервисами Google представят 16 июня

Компания Honor объявила дату анонса серии смартфонов Honor 50. Новинки будут официально представлены 16 июня на мероприятии в Шанхае, в Китае. Компания также разместила в социальной сети Weibo тизерное видео, посвящённое Honor 50. В нём нет никаких подробностей о спецификациях новых смартфонов, но даётся представление о конструкции камеры с двумя кольцами.

Ранее компания подтвердила, что в серии Honor 50 будут представлены смартфоны с восьмиядерным чипом Qualcomm Snapdragon 778G. Ожидается, что ими станут титульный Honor 50 и улучшенная версия Honor 50 Pro, а вот Honor 50 Pro+, согласно бенчмарку Master Lu, получит флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 888.

Остальные характеристики Honor 50 Pro+, указанные в базе данных бенчмарка, включают 6,79-дюймовый экран AMOLED QHD+ с частотой обновления 120 Гц, 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR5, 128 Гбайт флеш-памяти UFS 3.1 и аккумулятор ёмкостью 4400 мА·ч с поддержкой проводной зарядки 66 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт.

Смартфон имеет двойную фронтальную камеру (32 + 8 Мп) и четверную тыльную с основным 50-Мп сенсором, а также 13-Мп датчиком со сверхширокоугольным объективом, 8-Мп сенсором с телеобъективом и датчиком 3D ToF для получения информации о глубине сцены.

Honor уже получила разрешение на использование сервисов Google Mobile Services на своих устройствах. А подразделение Honor Germany подтвердило в Твиттере, что серия Honor 50 будет поддерживать GMS, что открывает путь к продажам устройств за пределами Китая. Этот твит вскоре удалили, но компания буквально вчера выступила с опровержением слухов об отсутствии у неё разрешения на использование Google Android.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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