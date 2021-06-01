Траты на рекламу резко упали из-за новой политики конфиденциальности Apple

Свежий отчёт гласит, что функция «Прозрачность отслеживания в приложениях», которая дебютировала в iOS 14.5, может обернуться для рекламного бизнеса миллиардами долларов недополученных доходов. Эксперты уже отметили существенное снижение трат на рекламу. Компания Blis заявила, что стоимость рекламы снизилась на 11 процентов из-за того, что пользователи всё чаще стали запрещать приложениям отслеживать их действия.

Траты на рекламу резко упали из-за новой политики конфиденциальности Apple

imore.com

Сообщается, что в некоторых странах спад более выражен. Например, в Великобритании средняя стоимость рекламы упала на 36 процентов. Утверждается, что дальнейшее снижение цен на рекламные услуги приведёт к оттоку миллиардов долларов из отрасли. Исследование, проведённое изданием iMore в апреле, показало, что только два процента пользователей iOS готовы предоставить всем приложениям разрешение на отслеживание их действий. Для 22 процентов людей решение будет зависеть от того, какое приложение пытается получить разрешение. 71,6 процента пользователей категорически отказались делиться с разработчиками приложений своими данными.

Траты на рекламу резко упали из-за новой политики конфиденциальности Apple

imore.com

Напомним, что ранее Facebook активно критиковала новые правила конфиденциальности в iOS 14, заявляя, что они нанесут вред малому бизнесу, который полагается на таргетированную рекламу. Согласно свежим данным, Apple может повысить стоимость собственных рекламных сервисов в App Store, где разработчики могут платить компании за рекламу своих продуктов в магазине приложений.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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