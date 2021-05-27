Xiaomi пообещала обогнать Apple по поставкам смартфонов в этом квартале, а в ближайшие 3-5 лет отобрать лидерство у Samsung

В настоящее время Xiaomi занимает третью строчку рейтинга по глобальным объёмам поставок смартфонов. Сегодня компания объявила о своих планах на следующую пятилетку. Президент Xiaomi Group Лу Вейбинг (Lu Weibing) заявил, что компания собирается стать ведущим производителем смартфонов в ближайшие 3-5 лет, потеснив с первого места Samsung.

gizmochina.com

Вейбинг также сообщил, что Xiaomi занимает третье место в рейтинге мировых поставок смартфонов уже третий квартал подряд. Однако он заявил, что в этом квартале компания намерена превзойти Apple и подняться на вторую позицию.

Последние данные, опубликованные аналитической компанией Canalys, показывают, что глобальные поставки смартфонов достигли 347 миллионов единиц в первом квартале 2021 года. Samsung занимает первое место с долей 22 процента. Следом за ней идут Apple и Xiaomi, которые контролируют 15 и 14 процентов рынка соответственно. Тем не менее, Xiaomi продемонстрировала невероятно стремительный рост, увеличив поставки на 62 процента в годовом исчислении.

gizmochina.com

Китайская компания за последние годы завоевала сердца потребителей со всего мира и заработала достойную репутацию. Учитывая эти факторы, прогнозы Вейбинга вовсе не выглядят фантастическими. Тем не менее, аналитики уверены, что в этом году Apple вновь вернёт себе второе место в рейтинге после запуска серии iPhone 13, который ожидается в сентябре.



