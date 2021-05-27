Xiaomi пообещала обогнать Apple по поставкам смартфонов в этом квартале, а в ближайшие 3-5 лет отобрать лидерство у Samsung

В настоящее время Xiaomi занимает третью строчку рейтинга по глобальным объёмам поставок смартфонов. Сегодня компания объявила о своих планах на следующую пятилетку. Президент Xiaomi Group Лу Вейбинг (Lu Weibing) заявил, что компания собирается стать ведущим производителем смартфонов в ближайшие 3-5 лет, потеснив с первого места Samsung.

Xiaomi пообещала обогнать Apple по поставкам смартфонов в этом квартале, а в ближайшие 3-5 лет отобрать лидерство у Samsung

gizmochina.com

Вейбинг также сообщил, что Xiaomi занимает третье место в рейтинге мировых поставок смартфонов уже третий квартал подряд. Однако он заявил, что в этом квартале компания намерена превзойти Apple и подняться на вторую позицию.

Последние данные, опубликованные аналитической компанией Canalys, показывают, что глобальные поставки смартфонов достигли 347 миллионов единиц в первом квартале 2021 года. Samsung занимает первое место с долей 22 процента. Следом за ней идут Apple и Xiaomi, которые контролируют 15 и 14 процентов рынка соответственно. Тем не менее, Xiaomi продемонстрировала невероятно стремительный рост, увеличив поставки на 62 процента в годовом исчислении.

Xiaomi пообещала обогнать Apple по поставкам смартфонов в этом квартале, а в ближайшие 3-5 лет отобрать лидерство у Samsung

gizmochina.com

Китайская компания за последние годы завоевала сердца потребителей со всего мира и заработала достойную репутацию. Учитывая эти факторы, прогнозы Вейбинга вовсе не выглядят фантастическими. Тем не менее, аналитики уверены, что в этом году Apple вновь вернёт себе второе место в рейтинге после запуска серии iPhone 13, который ожидается в сентябре.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Clubhouse на Android запустился в УкраинеClubhouse на Android запустился в Украине
Разработчики мобильного ПО случайно раскрыли данные 100 миллионов пользователей
Samsung неожиданно выпустила планшет Galaxy Tab S7 FE за 650 евроSamsung неожиданно выпустила планшет Galaxy Tab S7 FE за 650 евро
Официально: сервисы Google возвращаются на смартфоны HonorОфициально: сервисы Google возвращаются на смартфоны Honor
Samsung вскоре выпустит олимпийскую версию флагмана — Galaxy S21 Olympic Games EditionSamsung вскоре выпустит олимпийскую версию флагмана — Galaxy S21 Olympic Games Edition
Блок рекламы


Похожие новости
Samsung неожиданно выпустила планшет Galaxy Tab S7 FE за 650 евроSamsung неожиданно выпустила планшет Galaxy Tab S7 FE за 650 евро
Пользователи смартфонов с Android 12 смогут выключать их с помощью Google AssistantПользователи смартфонов с Android 12 смогут выключать их с помощью Google Assistant
Samsung вскоре выпустит олимпийскую версию флагмана — Galaxy S21 Olympic Games EditionSamsung вскоре выпустит олимпийскую версию флагмана — Galaxy S21 Olympic Games Edition
Galaxy Z Roll станет первым смартфоном Samsung со сворачивающимся дисплеем
Смартфоны Xiaomi после обновления перестали заряжаться до 100%Смартфоны Xiaomi после обновления перестали заряжаться до 100%
Google запатентовала подэкранную камеру для смартфонов PixelGoogle запатентовала подэкранную камеру для смартфонов Pixel
Xiaomi придумала смартфон в виде двойного слайдера с дополнительным экраномXiaomi придумала смартфон в виде двойного слайдера с дополнительным экраном
Xiaomi запатентовала смартфон с выдвижной поворотной камеройXiaomi запатентовала смартфон с выдвижной поворотной камерой
Следующие умные часы Samsung Galaxy Watch перейдут на Google Wear OSСледующие умные часы Samsung Galaxy Watch перейдут на Google Wear OS
США исключат Xiaomi из правительственного "черного списка"США исключат Xiaomi из правительственного "черного списка"
Последние новости
Подгружаем последние новости