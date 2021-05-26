Huawei запускает собственную операционную систему на смену Android. Что известно о HarmonyOS

Китайская Huawei 2 июня запустит собственную операционную систему Harmony. Об этом сообщает Reuters.

Huawei запускает собственную операционную систему на смену Android. Что известно о HarmonyOS
Фото: 3dnews

Huawei уже переименовала аккаунт в китайской социальной сети Weibo, прежде посвящённый собственной оболочке EMUI для Android, сменив название на HarmonyOS.

Что известно о HarmonyOS

Компания анонсировала выпуск операционной системы HarmonyOS ещё в 2019 году после начала торговой войны США против Китая.

Как писал ранее «Минфин», ОC будет называться HarmonyOS. Она подойдет для широкого спектра устройств: от смартфонов до часов, компьютеров, интернет-колонок, умных устройств и даже автомобилей. Под каждое устройство будут использоваться отдельные модули системы.

Huawei обещала, что разработчики смогут удобно адаптировать свои приложения под разные платформы и пропорции экранов.

HarmonyOS — opensource-проект, устанавливать ее можно будет на устройства других производителей.

Первым смартфоном с HarmonyOS станет Huawei Mate 30 Lite. Но это актуально только для Китая. На международном рынке будут продаваться версии с Android Q и оболочкой EMUI.

В компании говорят, что приоритетом все равно остается использование Android.

Распространять HarmonyOS на международном рынке будут постепенно.

Независимость Huawei

Использование собственной операционной системы позволит Huawei стать независимой от Android, разработки Google.

Вследствие введенных США санкций Google запрещено предоставлять техподдержку для новых моделей Huawei. А также — доступ к сервисам для разработчиков Google Mobile Services, на чем базируется большинство приложений на Android.

Представление новой HarmonyOS только частично сможет смягчить последствия санкций 2019 года, лишивших Huawei доступа к американским технологиям. Некогда крупнейший производитель смартфонов в мире пока располагается на 6 месте с рыночной долей 4% по итогам первого квартала.

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