Huawei запускает собственную операционную систему на смену Android. Что известно о HarmonyOS

Китайская Huawei 2 июня запустит собственную операционную систему Harmony. Об этом сообщает Reuters .

Фото: 3dnews

Huawei уже переименовала аккаунт в китайской социальной сети Weibo, прежде посвящённый собственной оболочке EMUI для Android, сменив название на HarmonyOS.

Что известно о HarmonyOS

Компания анонсировала выпуск операционной системы HarmonyOS ещё в 2019 году после начала торговой войны США против Китая.

Как писал ранее «Минфин», ОC будет называться HarmonyOS. Она подойдет для широкого спектра устройств: от смартфонов до часов, компьютеров, интернет-колонок, умных устройств и даже автомобилей. Под каждое устройство будут использоваться отдельные модули системы.

Huawei обещала, что разработчики смогут удобно адаптировать свои приложения под разные платформы и пропорции экранов.

HarmonyOS — opensource-проект, устанавливать ее можно будет на устройства других производителей.

Первым смартфоном с HarmonyOS станет Huawei Mate 30 Lite. Но это актуально только для Китая. На международном рынке будут продаваться версии с Android Q и оболочкой EMUI.

В компании говорят, что приоритетом все равно остается использование Android.

Распространять HarmonyOS на международном рынке будут постепенно.

Независимость Huawei

Использование собственной операционной системы позволит Huawei стать независимой от Android, разработки Google .

Вследствие введенных США санкций Google запрещено предоставлять техподдержку для новых моделей Huawei . А также — доступ к сервисам для разработчиков Google Mobile Services, на чем базируется большинство приложений на Android.