Samsung неожиданно выпустила планшет Galaxy Tab S7 FE за 650 евро

После долгого периода слухов и утечек, Samsung представила планшет Galaxy Tab S7 FE, который ранее фигурировал в СМИ как Galaxy Tab S7+ Lite. Устройство уже доступно для заказа в Германии. Любопытно, что новый планшет стоит больше, чем базовый Galaxy Tab S7. Его цена в Европе составляет 649 евро.

Samsung неожиданно выпустила планшет Galaxy Tab S7 FE за 650 евро

gizmochina.com

Galaxy Tab S7 FE получил 12,4-дюймовую ЖК-матрицу с разрешением 2560 ? 1600 точек. В основу планшета лёг чипсет Qualcomm Snapdragon 750G, работающий в связке с 4 Гбайт оперативной памяти. Ёмкость накопителя составляет 64 Гбайт. Поддерживается расширение хранилища картами microSD. Ранее сообщалось и о модификации с 6 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт постоянной памяти, однако о доступности этой версии пока ничего не известно.

Samsung неожиданно выпустила планшет Galaxy Tab S7 FE за 650 евро

gizmochina.com

Планшет оснащён основной одинарной 8-Мп камерой и фронтальным 5-Мп модулем. Ёмкость батареи составляет 10900 мА·ч. Поддерживается быстрая 45-Вт зарядка. В комплект поставки планшета входит фирменный активный стилус Samsung S-Pen.

Samsung неожиданно выпустила планшет Galaxy Tab S7 FE за 650 евро

gizmochina.com

Устройство работает под управлением Android 11 и предлагает пользователям поддержку режима DeX, позволяющего работать с интерфейсом, напоминающим рабочий стол компьютера с ОС Windows. Планшет доступен в чёрном и серебристом цветах.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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