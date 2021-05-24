Пользователи смартфонов с Android 12 смогут выключать их с помощью Google Assistant

Ранее в этом месяце Google официально представила Android 12, следующую итерацию своей операционной системы. Помимо прочего, новая версия ОС поддерживает активацию Google Assistant с помощью длительного нажатия кнопки питания. Теперь же стало известно, что помощник получит поддержку голосовой команды отключения устройства.

Изображение: 9to5 Google

Поскольку в Android 12 длительное нажатие кнопки питания приводит к активации голосового помощника, появляется вопрос по поводу вариантов отключения устройства. Предполагается, что разработчики добавят кнопку питания в меню быстрых настроек, но источник говорит, что это будет не единственный вариант. Энтузиасты изучили код бета-версии поискового приложения Google и нашли в нём указания на то, что в Android 12 пользователям будет доступно больше способов отключения устройства.

Прежде всего, пользователи смогут получать доступ к меню питания, зажимая одновременно кнопки питания и увеличения громкости. Кроме того, отключить устройство можно будет голосовой командой для Google Assistant. На данный момент эта функция не работает в публичной бета-версии Android 12. При попытке отключения смартфона через голосового помощника он сообщает о недоступности элементов питания.

Источник отмечает, что упомянутые функции находятся на этапе разработки. Это означает, что к моменту запуска стабильной версии Android 12 они могут функционировать иным образом. Также не исключено, что разработчики отложат их запуск или полностью откажутся от их использования.



