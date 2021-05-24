Официально: сервисы Google возвращаются на смартфоны Honor

После отделения от Huawei, Honor больше не подпадает под американские санкции. Компания возобновила контракты с ключевыми поставщиками чипсетов для смартфонов, а пользователи с нетерпением ждут возвращения сервисов Google на устройства компании. И ждать осталось совсем не долго. Похоже, серия Honor 50 ознаменует возвращение сервисов Google на смартфоны компании.

Официально: сервисы Google возвращаются на смартфоны Honor

gizchina.com

Важно отметить, что это не слухи и не домыслы. Информация о возвращении сервисов Google на смартфоны Honor является официальной и исходит от немецкого подразделения компании. В одной из веток на Twitter пользователь прямо спросил, получат ли смартфоны компании на базе чипсета Snapdragon 778G сервисы Google. Официальный аккаунт немецкого представительства Honor ответил на этот вопрос утвердительно. Учитывая, что чипсет Snapdragon 778G, согласно официальным данным, получит грядущий Honor 50, возвращения сервисов Google на смартфоны компании следует ожидать уже в следующем месяце.

gizchina.com

gizchina.com

Напомним, что в пятницу Honor официально заявила, что запуск серии Honor 50 состоится в июне. Предполагается, что в семейство войдёт три смартфона: базовый Honor 50, Honor 50 Pro и Honor 50 Pro+. Первый будет построен на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 778G, в то время как в двух более продвинутых моделях пользователи ожидают увидеть флагманский Snapdragon 888. Вчера мы опубликовали живые снимки предполагаемого Honor 50 Pro, который позирует в жёлтом и синем цветах, позволяя рассмотреть необычный блок тройной камеры с огромным главным объективом.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Clubhouse на Android запустился в УкраинеClubhouse на Android запустился в Украине
Разработчики мобильного ПО случайно раскрыли данные 100 миллионов пользователей
Google представила Android 12. Что изменилось в новой версииGoogle представила Android 12. Что изменилось в новой версии
Galaxy Z Roll станет первым смартфоном Samsung со сворачивающимся дисплеем
Смартфоны Xiaomi после обновления перестали заряжаться до 100%Смартфоны Xiaomi после обновления перестали заряжаться до 100%
Блок рекламы


Похожие новости
Пользователи смартфонов с Android 12 смогут выключать их с помощью Google AssistantПользователи смартфонов с Android 12 смогут выключать их с помощью Google Assistant
В Сети появились новые рендеры грядущего Google Pixel 6В Сети появились новые рендеры грядущего Google Pixel 6
Google представил Android 12 с наибольшим обновлением дизайна в истории операционной системыGoogle представил Android 12 с наибольшим обновлением дизайна в истории операционной системы
Google представила Android 12. Что изменилось в новой версииGoogle представила Android 12. Что изменилось в новой версии
Представлен смартфон Honor Play5 с чипом Dimensity 800U, квадрокамерой и экраном Full HD+Представлен смартфон Honor Play5 с чипом Dimensity 800U, квадрокамерой и экраном Full HD+
Приложение Google Phone научилось озвучивать имя или номер звонящего — это особенно полезно при использовании наушниковПриложение Google Phone научилось озвучивать имя или номер звонящего — это особенно полезно при использовании наушников
Смартфоны Xiaomi после обновления перестали заряжаться до 100%Смартфоны Xiaomi после обновления перестали заряжаться до 100%
Honor 50 станет первым смартфоном на новом процессоре Snapdragon 775G — презентация состоится в июнеHonor 50 станет первым смартфоном на новом процессоре Snapdragon 775G — презентация состоится в июне
Google запатентовала подэкранную камеру для смартфонов PixelGoogle запатентовала подэкранную камеру для смартфонов Pixel
Инсайдер раскрыл подробности об Android 12 за несколько дней до официального анонса ОСИнсайдер раскрыл подробности об Android 12 за несколько дней до официального анонса ОС
Последние новости
Подгружаем последние новости