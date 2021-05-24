Официально: сервисы Google возвращаются на смартфоны Honor

После отделения от Huawei , Honor больше не подпадает под американские санкции. Компания возобновила контракты с ключевыми поставщиками чипсетов для смартфонов, а пользователи с нетерпением ждут возвращения сервисов Google на устройства компании. И ждать осталось совсем не долго. Похоже, серия Honor 50 ознаменует возвращение сервисов Google на смартфоны компании.

gizchina.com

Важно отметить, что это не слухи и не домыслы. Информация о возвращении сервисов Google на смартфоны Honor является официальной и исходит от немецкого подразделения компании. В одной из веток на Twitter пользователь прямо спросил, получат ли смартфоны компании на базе чипсета Snapdragon 778G сервисы Google . Официальный аккаунт немецкого представительства Honor ответил на этот вопрос утвердительно. Учитывая, что чипсет Snapdragon 778G, согласно официальным данным, получит грядущий Honor 50, возвращения сервисов Google на смартфоны компании следует ожидать уже в следующем месяце.

gizchina.com

Напомним, что в пятницу Honor официально заявила, что запуск серии Honor 50 состоится в июне. Предполагается, что в семейство войдёт три смартфона: базовый Honor 50, Honor 50 Pro и Honor 50 Pro+. Первый будет построен на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 778G, в то время как в двух более продвинутых моделях пользователи ожидают увидеть флагманский Snapdragon 888. Вчера мы опубликовали живые снимки предполагаемого Honor 50 Pro, который позирует в жёлтом и синем цветах, позволяя рассмотреть необычный блок тройной камеры с огромным главным объективом.



