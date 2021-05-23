Новые планшеты Lenovo получат поддержку пера с 4096 уровнями силы нажатия

Сетевые источники сообщают о том, что из презентационных материалов Lenovo стали известны подробные характеристики двух планшетных компьютеров — моделей Xiaoxin Pad Pro 2021 и Xiaoxin Pad Plus 2021, официальная презентация которых состоится на следующей неделе.

gizmochina.com

Планшет Xiaoxin Pad Pro 2021 оборудован 11,5-дюймовым дисплеем OLED с разрешением 2560 x 1600 точек и пиковой яркостью 600 кд/м2. Обеспечивается 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3, а частота обновления составляет 90 Гц. Реализована поддержка перьевого управления с возможностью распознавания до 4096 уровней силы нажатия.

В оснащение входят процессор Qualcomm Snapdragon 870, оперативная память LPDDR5, флеш-накопитель UFS 3.1 и аккумулятор ёмкостью 8600 мА·ч. Основная двойная камера совмещает датчики на 13 и 5 млн пикселей.

sparrowsnews.com

Модель Xiaoxin Pad Plus 2021 наделена 11-дюймовым экраном с разрешением 2000 x 1200 точек и яркостью до 400 кд/м2. Возможно управление при помощи пера с 4096 уровнями силы нажатия. Оснащение включает чип Qualcomm Snapdragon 750G, одинарную 13-мегапиксельную камеру и батарею на 7700 мА·ч.

Обе новинки располагают фронтальной 8-мегапиксельной камерой, аудиосистемой JBL с четырьмя динамиками, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth, слотом microSD и портом USB Type-C.

Планшеты поддерживают технологию быстрой подзарядки Quick Charge 3.0. Используется операционная система Android 11 с надстройкой ZUI 12.5. Официальный анонс состоится 25 мая.



