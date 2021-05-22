В Сети появились новые рендеры грядущего Google Pixel 6

На прошлой неделе были опубликованы первые рендеры Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro, которые продемонстрировали свежий и оригинальный дизайн устройства. Теперь в интернете появились новые рендеры Pixel 6, а также некоторые характеристики устройства.

В Сети появились новые рендеры грядущего Google Pixel 6

gsmarena.com

Свежие изображения подтверждают, что Pixel 6 получит дисплей с узкими рамками и маленьким круглым вырезом для фронтальной камеры посредине верхней грани. Согласно новым данным, диагональ экрана Pixel 6 составит 6,4 дюйма. В него будет встроен дактилоскопический сенсор. Pixel 6 получит толщину корпуса 8,9 мм (11,8 мм в месте выступа блока основной камеры). Смартфон обойдётся без 3,5-мм разъёма для наушников. Основная камера будет состоять из двух датчиков, разрешение которых пока неизвестно. Предполагается, что смартфон будет основан на первом фирменном чипе Google, который разрабатывается совместно с Samsung.

В Сети появились новые рендеры грядущего Google Pixel 6
В Сети появились новые рендеры грядущего Google Pixel 6

gsmarena.com

Ожидается, что вместе с Pixel 6 будет анонсирован более крупный Pixel 6 XL. Этот смартфон получит сходный дизайн, однако его дисплей будет больше, а блок основной камеры обзаведётся ещё одним сенсором. Оба устройства будут поставляться с Android 12 из коробки. До запуска серии Pixel 6 осталось ещё несколько месяцев, в течение которых мы, вероятно, узнаем больше подробностей о смартфонах.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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