OnePlus собирается представить смартфон на базе процессора Dimensity 1200

В ближайшее время OnePlus может запустить новый смартфон, который получит название Nord 2 или Nord CE 5G. Предполагается, что устройство будет основано на чипсете MediaTek Dimensity 1200 и получит экран с высокой частотой обновления.

gizmochina.com

О том, что One Plus готовит новый смартфон с процессором MediaTek Dimensity 1200, сообщил известный китайский техноблог Digital Chat Station. По словам индийского аналитика Мукула Шармы (Mukul Sharma), устройство будет представлено уже в следующем месяце. О смартфоне практически ничего неизвестно, а сама OnePlus никак не прокомментировала утечку и не поделилась планами по выпуску новых устройств на этот год.

gizmochina.com

Напомним, что оригинальный Nord был запущен в июле прошлого года. Смартфон получил 6,44-дюймовый AMOLED-дисплей и чипсет Qualcomm Snapdragon 765G. Предполагается, что преемник устройства получит более впечатляющие технические характеристики околофлагманского уровня и совершенно новый дизайн.



