В приложении Microsoft Office для Android появилась поддержка тёмного режима

Мобильная версия приложения Microsoft Office более года доступна пользователям устройств на базе Android и iOS . Несмотря на это, до последнего времени тёмный режим присутствовал только в iOS-версии офисного пакета. Теперь же популярная функция появилась в приложении Office для Android.

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«Эта функция является востребованной среди наших пользователей. Многие люди предпочитают использовать тёмный режим, поскольку они считают, что он обеспечивает более комфортную среду при чтении и работе с документами на мобильных устройствах», — говорится в сообщении Microsoft .

Согласно имеющимся данным, тёмный режим появился в последней версии приложения Office. Он будет активироваться автоматически, если на устройстве активирован общесистемный тёмный режим. Кроме того, его можно включить на главной вкладке приложения Office. По данным Microsoft , новая функция будет развёртываться постепенно в течение нескольких недель, поэтому в настоящее время она может быть доступна не всем пользователям Android-версии приложения Office.

Напомним, мобильное приложение Microsoft Office объединяет в себе Word, Excel и PowerPoint. Оно позволяет пользователям сканировать PDF-файлы и преобразовывать бумажные документы в цифровой формат. Также имеются другие инструменты для взаимодействия с документами на мобильном устройстве. Скачать актуальную версию приложения Microsoft Office можно в официальном магазине цифрового контента Google Play Маркет.



