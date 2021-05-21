В приложении Microsoft Office для Android появилась поддержка тёмного режима
Мобильная версия приложения Microsoft Office более года доступна пользователям устройств на базе Android и iOS. Несмотря на это, до последнего времени тёмный режим присутствовал только в iOS-версии офисного пакета. Теперь же популярная функция появилась в приложении Office для Android.
Изображение: The Verge
«Эта функция является востребованной среди наших пользователей. Многие люди предпочитают использовать тёмный режим, поскольку они считают, что он обеспечивает более комфортную среду при чтении и работе с документами на мобильных устройствах», — говорится в сообщении Microsoft.
Согласно имеющимся данным, тёмный режим появился в последней версии приложения Office. Он будет активироваться автоматически, если на устройстве активирован общесистемный тёмный режим. Кроме того, его можно включить на главной вкладке приложения Office. По данным Microsoft, новая функция будет развёртываться постепенно в течение нескольких недель, поэтому в настоящее время она может быть доступна не всем пользователям Android-версии приложения Office.
Напомним, мобильное приложение Microsoft Office объединяет в себе Word, Excel и PowerPoint. Оно позволяет пользователям сканировать PDF-файлы и преобразовывать бумажные документы в цифровой формат. Также имеются другие инструменты для взаимодействия с документами на мобильном устройстве. Скачать актуальную версию приложения Microsoft Office можно в официальном магазине цифрового контента Google Play Маркет.