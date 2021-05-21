Ежемесячная пользовательская аудитория Snapchat превысила 500 млн человек

По данным Snap, количество активных пользователей мессенджера Snapchat превысило 500 млн человек в месяц. На фоне этого заявления акции компании выросли в цене на 5 %.

Ежемесячная пользовательская аудитория Snapchat превысила 500 млн человек

Изображение: Getty Images

Для Snap это важное достижение, которого компания сумела добиться, отказавшись от многомиллиардных инвестиций Facebook, пытавшейся приобрести сервис в 2017 году. Прежде Snap никогда не публиковала данные о количестве активных пользователей в месяц. Компания больше фокусировалась на ежедневной пользовательской базе, которая в апреле этого года достигла 280 млн человек, что на 22 % больше по сравнению с показателем годичной давности.

Ежемесячная пользовательская аудитория Snapchat превысила 500 млн человек

Изображение: Snap

Помимо этого Snap объявила о введении ряда новых функций, которые в скором времени станут доступны пользователям Snapchat. Речь идёт об инструментах, которые построены на основе технологий дополненной реальности. Пользователи смогут просматривать каталоги одежды разных производителей и осуществлять виртуальную примерку понравившихся вещей, задействовав для этого камеру мобильного устройства.

Ежемесячная пользовательская аудитория Snapchat превысила 500 млн человек

Изображение: Snap

Помимо одежды, пользователи смогут увидеть, как будут смотреться на руке часы, браслеты или иные украшения. В дополнение к этому Snapchat позволит использовать камеру для сканирования одежды друзей и знакомых, чтобы искать в магазинах похожие вещи, которые можно приобрести. Разработчики анонсировали и менее значимые нововведения, которые будут становиться доступными пользователям сервиса постепенно.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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