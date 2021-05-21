Clubhouse на Android запустился в Украине

21 мая Clubhouse на Android заработал в Украине.

Фото: ain.ua

Как пишет Ain.ua, спустя несколько часов после релиза приложения в Google Play, некоторые пользователи начали жаловаться на то, что Clubhouse забанил их аккаунты.

Дело в том, что компания ограничила доступ пользователям, которые ранее нашли способ, как установить iOS-версию на Android. С такой же проблемой столкнулись те, кто сменил устройство Apple на Android — к одному аккаунту может быть привязан один номер телефона.

Скачать приложение на Android можно перейдя по ссылке.

Что такое Clubhouse

Clubhouse — это социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение. В ней есть комнаты, спикеры и слушатели. По сути, это место, в котором участники разговаривают между собой на интересующие их темы.

Особенностью этой социальной сети является еще и то, что у её подписчиков есть возможность поговорить в режиме реального времени с экспертом или известной личностью. В соцсети уже есть Илон Маск, Марк Цукерберг, Джек Дорси, Адам Моссери, Опра Уинфри, Эштон Катчер, Джаред Лето и многие другие знаменитости.

Однако попасть в Clubhouse не так просто, нужно либо иметь инвайт (приглашение) для того, чтобы стать участником данной социальной сети, либо регистрироваться и ждать, пока модерация подтвердит вашу заявку, что может затянуться на долгие дни, недели, месяцы.

Clubhouse была запущена в марте 2020 года. Ее разработали два выпускника Стэнфорда и бывшие разработчики Google Пол Дэвисон и Роган Сет.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что соцсеть Clubhouse ведет переговоры о привлечении финансирования от инвесторов, которые оценивают бизнес примерно в $4 млрд.