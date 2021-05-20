Samsung вскоре выпустит олимпийскую версию флагмана — Galaxy S21 Olympic Games Edition

Олимпийские игры прошлого года были отложены из-за пандемии коронавируса. Из-за этого был отменён запуск смартфона Samsung Galaxy S20+ Olympic Games Edition. Теперь стало известно, что компания приготовила олимпийскую версию актуального флагмана Galaxy S21.

Samsung вскоре выпустит олимпийскую версию флагмана — Galaxy S21 Olympic Games Edition

gizmochina.com

Специальная версия устройства будет выполнена в новом цветовом варианте под названием Phantom Blue, который выглядит как тёмный оттенок фиолетового. Помимо логотипов Galaxy и японского оператора сотовой связи Docomo, для которого устройство будет эксклюзивом, на задней панели S21 Olympic Games Edition разместится эмблема олимпийских игр в виде пяти переплетённых колец. Коробка устройства также будет отличаться от той, в которой продаётся базовый Galaxy S21. Кроме того, олимпийский смартфон получит эксклюзивные обои, экраны блокировки, значки приложений, а также анимации загрузки и выключения.

Samsung вскоре выпустит олимпийскую версию флагмана — Galaxy S21 Olympic Games Edition

gizmochina.com

На смартфон уже можно оформить предзаказ у японского оператора Docomo. Он будет доступен в начале следующего месяца. Предполагается, что, как и в предыдущие годы, олимпийский смартфон будет бесплатно предоставлен всем спортсменам, которые примут участие в играх.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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