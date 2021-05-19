Google представил Android 12 с наибольшим обновлением дизайна в истории операционной системы

"Мы переосмыслили все - от цветов до форм, света и движений".

Фото: blog.google

Google представил новую версию мобильной операционной системы Android 12, у которой будет наибольшее обновление дизайна в ее истории.

Об этом сообщается в блоге Google .

Главным новшеством Android 12 является переход на новый дизайнерский стиль Material You.

"Мы переосмыслили все - от цветов до форм, света и движений. Как следствие, Android 12 будет более выразительным, динамичным и индивидуальным, чем когда-либо", - заявили в Google .

Разработчики заявили, что операционная система теперь будет подстраиваться под обои, выбранные пользователем, и поэтому смотреться по-разному на разных устройствах. Редизайн также затронул все иконки, кнопки, сообщения, классические виджеты и приложения Google , такие как калькулятор и часы.

Google также заявила, что Android 12 будет более плавной благодаря новой радикально переработанной анимации. Все действия в этой операционной системе, как обещают разработчики, будут происходить намного быстрее, чем раньше, благодаря оптимизации работы процессора.

В настройках появился новый центр конфиденциальности, где показано, какое приложение и когда запрашивало различные разрешения.