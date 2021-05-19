Google представил Android 12 с наибольшим обновлением дизайна в истории операционной системы

"Мы переосмыслили все - от цветов до форм, света и движений".

Фото: blog.google

Google представил новую версию мобильной операционной системы Android 12, у которой будет наибольшее обновление дизайна в ее истории.

Об этом сообщается в блоге Google.

Главным новшеством Android 12 является переход на новый дизайнерский стиль Material You.

"Мы переосмыслили все - от цветов до форм, света и движений. Как следствие, Android 12 будет более выразительным, динамичным и индивидуальным, чем когда-либо", - заявили в Google.

Разработчики заявили, что операционная система теперь будет подстраиваться под обои, выбранные пользователем, и поэтому смотреться по-разному на разных устройствах. Редизайн также затронул все иконки, кнопки, сообщения, классические виджеты и приложения Google, такие как калькулятор и часы.

Google также заявила, что Android 12 будет более плавной благодаря новой радикально переработанной анимации. Все действия в этой операционной системе, как обещают разработчики, будут происходить намного быстрее, чем раньше, благодаря оптимизации работы процессора.

В настройках появился новый центр конфиденциальности, где показано, какое приложение и когда запрашивало различные разрешения.

Первыми новую ОС Android 12 получат смартфоны Pixel от Google, а также отдельные модели Asus, OnePlus, OPPO, Realme, Sharp, Techno, TCL, Vivo, Xiaomi и ZTE.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Vodafone объяснил, почему теряет клиентовVodafone объяснил, почему теряет клиентов
Oppo представила марсианскую версию флагманского смартфона Find X3 ProOppo представила марсианскую версию флагманского смартфона Find X3 Pro
Инсайдер раскрыл подробности об Android 12 за несколько дней до официального анонса ОСИнсайдер раскрыл подробности об Android 12 за несколько дней до официального анонса ОС
ASUS представила флагманский смартфон Zenfone 8 Flip с откидной тройной камеройASUS представила флагманский смартфон Zenfone 8 Flip с откидной тройной камерой
Следующие умные часы Samsung Galaxy Watch перейдут на Google Wear OSСледующие умные часы Samsung Galaxy Watch перейдут на Google Wear OS
Блок рекламы


Похожие новости
Google представила Android 12. Что изменилось в новой версииGoogle представила Android 12. Что изменилось в новой версии
Приложение Google Phone научилось озвучивать имя или номер звонящего — это особенно полезно при использовании наушниковПриложение Google Phone научилось озвучивать имя или номер звонящего — это особенно полезно при использовании наушников
Google запатентовала подэкранную камеру для смартфонов PixelGoogle запатентовала подэкранную камеру для смартфонов Pixel
Инсайдер раскрыл подробности об Android 12 за несколько дней до официального анонса ОСИнсайдер раскрыл подробности об Android 12 за несколько дней до официального анонса ОС
Oppo представила марсианскую версию флагманского смартфона Find X3 ProOppo представила марсианскую версию флагманского смартфона Find X3 Pro
Следующие умные часы Samsung Galaxy Watch перейдут на Google Wear OSСледующие умные часы Samsung Galaxy Watch перейдут на Google Wear OS
ASUS представила флагманский смартфон Zenfone 8 Flip с откидной тройной камеройASUS представила флагманский смартфон Zenfone 8 Flip с откидной тройной камерой
ТОП-10 самых мощных Android-смартфонов 2021 годаТОП-10 самых мощных Android-смартфонов 2021 года
Clubhouse стал официально доступен на AndroidClubhouse стал официально доступен на Android
В Google Pixel 6 появится поддержка сверхширокополосной связи для поиска вещейВ Google Pixel 6 появится поддержка сверхширокополосной связи для поиска вещей
Последние новости
Подгружаем последние новости