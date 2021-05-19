Google представила Android 12. Что изменилось в новой версии

Google представила общедоступную бета-версию Android 12 на конференции Google на I/O 2021. Новая версия ОС получила совершенно новый дизайн, основанный на системе Material You, более плавную анимацию и новые функции конфиденциальности,пишет Ain со ссылкой на The Verge.

Вице-президент Google по управлению продуктами Android и Google Play Самир Самат назвал Android 12 «самым большим изменением дизайна в истории Android».

Что появится в новой версии

В Android 12 появится доминирующая над всей ОС дизайн-система под названием Material You. По большому счету это набор принципов для создания интерфейсов, которые теперь будут использоваться во всех продуктах Google и возможно даже в сторонних приложениях.

Еще одна особенность заключается в том, что она адаптивна. Например, при смене обоев у вас также будет возможность автоматически изменять системные цвета.

Android 12 автоматически извлечет как доминирующие, так и дополнительные цвета из ваших обоев и применит эти цвета к кнопкам, ползункам и тому подобному.

Экран блокировки также получил некоторые изменения: теперь, если у вас нет уведомлений часы станут большими и будут расположены по центру, но уменьшаться и подвинутся при появлении новых сообщений.

Помимо глобальных изменений дизайна, в Android 12 также переработали виджеты — Google разработал для своих собственных приложений большие и яркие виджеты. Теперь они умеют менять цвет своего фона при перетаскивании их на разные участки экрана, чтобы лучше смотреться на той части изображения, на которой он установлен.

Основные элементы управления устройством стали больше, и их стало проще использовать. Как следствие исчезнет нагромождение кнопок и ползунков и самые востребованные, такие как управление яркостью, станут доступнее.

Обновилась и анимация, которой к тому же стало гораздо больше. Теперь при разблокировке телефона на экране появятся волны тени и света, а при использовании прокрутки всё на экране будет немного растягиваться.

В Android 12 добавили панель мониторинга конфиденциальности, которая предлагает единое место настроек ваших разрешений, а также информацию о том, к каким данным осуществляется доступ, как часто и какими приложениями. Он также позволяет легко отзывать разрешения для приложений прямо с панели управления.

Кому доступна публичная бета-версия Android 12

Пока что бета-версия Android 12 доступна на ограниченном списке устройств:

Pixel 3, 3 XL

Pixel 3A, 3A XL

Pixel 4, 4 XL

Pixel 4A, 4A 5G

Pixel 5

Asus Zenfone 8

OnePlus 9, 9 Pro

Oppo Find X3 Pro (model CPH2173)

TCL 20 Pro 5G

Vivo iQOO 7

Xiaomi Mi 11, Mi 11 Ultra, Mi 11I, Mi 11X Pro

ZTE Axon 30 Ultra 5G

Владельцы устройств из этого списка могут зарегистрировать свой телефон для участия в бета-тесте и получить Android 12.