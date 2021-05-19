Представлен смартфон Honor Play5 с чипом Dimensity 800U, квадрокамерой и экраном Full HD+

Представлен смартфон Honor Play5 с чипом Dimensity 800U, квадрокамерой и экраном Full HD+

Бренд Honor анонсировал смартфон среднего уровня Play5 с поддержкой сотовых сетей 5G. Продажи начнутся 26 мая; поставляться устройство будет с операционной системой Android 10, дополненной фирменным пользовательским интерфейсом Magic UI 4.0.

В аппарат установлен процессор MediaTek Dimensity 800U: чип содержит восемь ядер с частотой до 2,4 ГГц, графический ускоритель ARM Mali-G57 MC3 и модем 5G. Объём оперативной памяти составляет 8 Гбайт.

Смартфон располагает 6,53-дюймовым дисплеем OLED формата Full HD+ с разрешением 2400 ? 1080 точек. В верхней части экрана имеется небольшой вырез: здесь установлена камера на основе 16-мегапиксельного датчика. Непосредственно в область дисплея интегрирован дактилоскопический сканер.

Тыльная камера получила четырёхкомпонентное исполнение: это 64-мегапиксельный основной сенсор, 8-мегапиксельный блок с широкоугольной оптикой, 2-мегапиксельный макромодуль и 2-мегапиксельный сенсор глубины.

Представлен смартфон Honor Play5 с чипом Dimensity 800U, квадрокамерой и экраном Full HD+

В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников. Питание аппарат получает от аккумулятора ёмкостью 3800 мА·ч, поддерживающего 66-ваттную подзарядку.

Новинка будет предлагаться в модификациях с флеш-накопителем вместимостью 128 и 256 Гбайт по ориентировочной цене 330 и 360 долларов США соответственно.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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