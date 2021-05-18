Продажи нового iPad Pro под угрозой срыва из-за дисплеев нового поколения

Американский концерн Apple столкнулся с серьезными проблемами в цепочке поставок своего нового высокопроизводительного iPad Pro. Отсюда — срыв сроков поставок этого гаджета, пишет PaySpace Magazine со ссылкой на bloomberg.com.

Продажи нового iPad Pro под угрозой срыва из-за дисплеев нового поколения
Фото: #apple#.com

Почему это случилось

Основной проблемой называют технологическую сложность при производстве экрана MiniLED для 12,9-дюймовой модели. Как сообщает издание Bloomberg, заводских мощностей компаний-партнеров Apple едва хватает для создания необходимого количества высокотехнологичных экранов нового поколения. Новый дисплей Liquid Retina XDR, который устанавливается на линейке самых дорогих гаджетов, позиционируется как обеспечивающий максимально естественные цвета и более яркое изображение.

В одном из последних отчетов руководители Apple спрогнозировали, что в текущем квартале компания рискует потерять $4 млрд из-за негативного стечения обстоятельств, при которых очень высокий спрос на продукцию Apple одновременно коррелирует с усиливающейся нехваткой аппаратных элементов для ее создания.

Популярность #IPad# стала особенно расти во время пандемии, когда многие пользователи по всему миру стали использовать устройство для удаленной работы и обучения.

Последняя версия iPad Pro официально поступит в продажу уже в конце мая, однако покупатели смогут получить устройство, скорее всего, в конце июля, так как сроки доставки по предварительным заказам уже продлены, как минимум, на неделю.

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