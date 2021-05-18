Приложение Google Phone научилось озвучивать имя или номер звонящего — это особенно полезно при использовании наушников

По сообщениям сетевых источников, в новой версии приложения Google Phone появилась функция Caller ID. Она позволяет озвучивать имя звонящего, если оно есть в телефонной книге, или номер телефона при поступлении входящего вызова. Такая возможность будет полезна, например, при использовании гарнитуры, поскольку пользователь сможет узнать, кто звонит, не доставая телефон из кармана.

Изображение: 9to5 Google

Новая функция может показаться незначительной, но на самом деле она является давно ожидаемой. Существуют немало аналогов Caller ID от сторонних производителей, но поскольку приложение Google Phone подходит для всех смартфонов с Android и многие люди используют именно его для совершения звонков, инструмент Caller ID является важным дополнением. Новая функция активируется в меню настроек, где также можно выбрать, будет ли она работать постоянно или только при использовании гарнитуры. Caller ID пригодится также людям с нарушениями зрения, поскольку сделает проще процесс идентификации звонящего, благодаря чему человек сможет принять решение, стоит ли отвечать.

Согласно имеющимся данным, последние несколько месяце функция Caller ID тестировалась с привлечением ограниченного числа пользователей. Теперь же она начинает постепенно разворачивать и в скором времени станет доступна повсеместно. Для начала её использования потребуется установить последнюю версию приложения Google Phone. Сделать это можно с помощью магазина цифрового контента Play Маркет.



