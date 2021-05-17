Смартфоны Xiaomi после обновления перестали заряжаться до 100%

Пользователи смартфонов Xiaomi Mi Note 10 Lite после установки последнего обновления начали жаловаться на проблемы с зарядкой. Дело в том, что устройства больше не заряжаются до 100%, что не может не настораживать.

По словам пользователей, смартфон перестаёт заряжаться до конца, дойдя до уровня 97%. У некоторых устройств аккумулятор заряжается до 98%, но не больше. Есть и те устройства, которые больше 92% не заряжаются.

С данной проблемой пользователи Xiaomi столкнулись после установки обновленной версии MIUI 12.1.3.0 на смартфоны.

Проблема кроется именно в программном обеспечении, так как замена зарядного устройства или кабеля вопрос не решают. Об этом единогласно заявили пользователи в официальном сообществе Mi Community.

Не так давно владельцы смартфонов Xiaomi массово жаловались на недоработки улучшенной версии Mi 9Т. В частности, у владельцев Mi 9T и Mi 9T Pro некорректно отображался текст в мессенджере WhatsApp, исчезали значки и ярлыки в темном режиме и в режиме "Всегда на экране", уведомления закрывались не сразу по команде. При разблокировке смартфонов пользователи фиксировали блики и мерцания, и еще ряд других недоработок. Были ли исправлены эти проблемы в компании пока не сообщили.