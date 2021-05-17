В "Дію" добавили местные петиции и смену места жительства

Подписывать обращения можно будет только в общине по месту регистрации.

В "Дію" добавили местные петиции и смену места жительства
Фото: Всеукраїнський Форум Україна 30

Министерство цифровой трансформации добавило в Единый портал государственных услуг "Дія" возможность создавать, просматривать и поддерживать электронные петиции.

Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров на втором "Дія саммите" в Киеве.

Ранее местные электронные петиции размещались на отдельных сайтах мэрий или области. Теперь они доступны на едином ресурсе - сайте "ВзаємоДія".

Пилотный проект по петициям пока стартует в общинах 10 городов - Полтава, Ивано-Франковск, Луцк, Сумы, Ужгород, Хмельницкий, Днепр, Тернополь, Черкассы и Херсон. До конца года планируется запустить петиции во всех общинах Украины.

Чтобы зарегистрировать или подписать петицию, нужно авторизоваться в приложении или на сайте. Программа определяет место регистрации человека по индивидуальному налоговому номеру и показывает ему петиции, касающиеся именно его общины.

Проект местных петиций в "Дії" реализуется при поддержке швейцарско-украинской Программы "Электронное правительство для подотчетности власти и участия общества", реализуемой Фондом Восточная Европа и финансируемой Швейцарией.

Кроме того, в "Дії" появилась возможность смены места регистрации онлайн.

Сейчас экспериментальный проект доступен только владельцам ID-карт в отдельных городах: Киев, Харьков, Винница, Луцк, Ровно, Кривой Рог и Мариуполь.

Министерство будет масштабировать услугу на всю страну в течение года. Для того, чтобы она была доступна владельцам бумажных паспортов, необходимо принять соответствующий законопроект.

"Чтобы воспользоваться услугой через "Дію", вы заполняете заявку до 15 минут. Если вы проживаете в собственном жилье, то подтверждение придет автоматически. Если арендуете - владелец должен подтвердить ваш запрос, который он получит в Дії путем уведомления. Жилье должно быть внесено в реестр недвижимого имущества. Информация о новом месте жительства автоматически появится в реестре. К тому же ваша предыдущая регистрация сразу аннулируется. Услуга будет оказана в течение суток", - рассказал Федоров о процедуре изменения места регистрации.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Vodafone подключил 4G к последней станции киевского метрополитенаVodafone подключил 4G к последней станции киевского метрополитена
Китай запретит 5G-оборудование Ericsson в ответ на санкции Швеции против HuaweiКитай запретит 5G-оборудование Ericsson в ответ на санкции Швеции против Huawei
ASUS представила флагманский смартфон Zenfone 8 Flip с откидной тройной камеройASUS представила флагманский смартфон Zenfone 8 Flip с откидной тройной камерой
Следующие умные часы Samsung Galaxy Watch перейдут на Google Wear OSСледующие умные часы Samsung Galaxy Watch перейдут на Google Wear OS
Киевстар предупредил абонентов о сбоях в работеКиевстар предупредил абонентов о сбоях в работе
Блок рекламы


Похожие новости
У невероятного смартфона Samsung экран складывается в двух местах, а в корпусе прячется клавиатураУ невероятного смартфона Samsung экран складывается в двух местах, а в корпусе прячется клавиатура
В «Дію» добавили оплату штрафов, долгов и свидетельство о рожденииВ «Дію» добавили оплату штрафов, долгов и свидетельство о рождении
Местные власти препятствует развитию мобильной связи, - МинцифрыМестные власти препятствует развитию мобильной связи, - Минцифры
«Ланет» и lifecell запустили совместные тарифы«Ланет» и lifecell запустили совместные тарифы
Samsung готовит складывающийся в нескольких местах смартфонSamsung готовит складывающийся в нескольких местах смартфон
Google упростит европейским пользователям Android смену браузера и ПСGoogle упростит европейским пользователям Android смену браузера и ПС
В Gmail для iOS добавили общую папку для сообщений из всех аккаунтовВ Gmail для iOS добавили общую папку для сообщений из всех аккаунтов
Google выпустил приложение для очистки места на Android-смартфонахGoogle выпустил приложение для очистки места на Android-смартфонах
В Viber добавили возможность менять номер телефона без потери аккаунтаВ Viber добавили возможность менять номер телефона без потери аккаунта
Google провёл редизайн AdMob и добавил новые рекламные места в Google PlayGoogle провёл редизайн AdMob и добавил новые рекламные места в Google Play
Последние новости
Подгружаем последние новости