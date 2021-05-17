В "Дію" добавили местные петиции и смену места жительства

Подписывать обращения можно будет только в общине по месту регистрации.

Министерство цифровой трансформации добавило в Единый портал государственных услуг "Дія" возможность создавать, просматривать и поддерживать электронные петиции.

Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров на втором "Дія саммите" в Киеве .

Ранее местные электронные петиции размещались на отдельных сайтах мэрий или области. Теперь они доступны на едином ресурсе - сайте "ВзаємоДія".

Пилотный проект по петициям пока стартует в общинах 10 городов - Полтава, Ивано-Франковск, Луцк, Сумы, Ужгород, Хмельницкий, Днепр, Тернополь, Черкассы и Херсон. До конца года планируется запустить петиции во всех общинах Украины.

Чтобы зарегистрировать или подписать петицию, нужно авторизоваться в приложении или на сайте. Программа определяет место регистрации человека по индивидуальному налоговому номеру и показывает ему петиции, касающиеся именно его общины.

Проект местных петиций в "Дії" реализуется при поддержке швейцарско-украинской Программы "Электронное правительство для подотчетности власти и участия общества", реализуемой Фондом Восточная Европа и финансируемой Швейцарией.

Кроме того, в "Дії" появилась возможность смены места регистрации онлайн.

Сейчас экспериментальный проект доступен только владельцам ID-карт в отдельных городах: Киев , Харьков, Винница, Луцк, Ровно, Кривой Рог и Мариуполь.

Министерство будет масштабировать услугу на всю страну в течение года. Для того, чтобы она была доступна владельцам бумажных паспортов, необходимо принять соответствующий законопроект.

"Чтобы воспользоваться услугой через "Дію", вы заполняете заявку до 15 минут. Если вы проживаете в собственном жилье, то подтверждение придет автоматически. Если арендуете - владелец должен подтвердить ваш запрос, который он получит в Дії путем уведомления. Жилье должно быть внесено в реестр недвижимого имущества. Информация о новом месте жительства автоматически появится в реестре. К тому же ваша предыдущая регистрация сразу аннулируется. Услуга будет оказана в течение суток", - рассказал Федоров о процедуре изменения места регистрации.