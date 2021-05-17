Google запатентовала подэкранную камеру для смартфонов Pixel

Компания Google , по сообщению ресурса LetsGoDigital, запатентовала новую конструкцию камеры для смартфонов: речь идёт о модуле, располагающемся за дисплеем. Не исключено, что именно такой блок получат будущие аппараты семейства Pixel.

Как можно видеть на иллюстрации (см. ниже) в верхней части экрана смартфона предлагается сделать небольшое окно. Под ним расположится призматический зеркальный элемент.

Внутри корпуса будут установлены датчик изображений с оптикой и небольшой вспомогательный дисплей. Призматический элемент сможет поворачиваться на 180 градусов: в зависимости от текущего режима работы смартфона этот блок будет отражать свет на сенсор камеры или изображение от вспомогательного внутреннего дисплея на окно в основном экране.

Таким образом, в обычном режиме пользователь будет видеть полноэкранное изображение. При активации фронтальной камеры внутренний призматический блок развернётся, что обеспечит попадание света на датчик изображений.

Здесь и выше иллюстрации LetsGoDigital / Technizo Concept

Увы, пока не ясно, когда Google планирует воплотить данное техническое решение в коммерческих смартфонах. Наблюдатели полагают, что камера с описанной конструкцией может появиться в аппаратах поколения Pixel 7.



