Инсайдер раскрыл подробности об Android 12 за несколько дней до официального анонса ОС

В преддверии ежегодной конференции для разработчиков Google I/O, которая в этом году пройдёт в формате онлайн-мероприятия с 18 по 20 мая, в интернете появился ролик, якобы являющийся официальным промо Android 12. Автором утечки стал инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser), который рассказал о некоторых особенностях интерфейса мобильной операционной системы на YouTube-канале FRONT PAGE TECH.

Инсайдер раскрыл подробности об Android 12 за несколько дней до официального анонса ОС

Изображение: FRONT PAGE TECH / YouTube

Первый слайд предполагаемой презентации Android 12 рассказывает об основных нововведениях: «Прекрасный новый опыт», «Усиленная защита конфиденциальности и повышение безопасности» и «Все ваши устройства вместе работают лучше». В видео не уточняется, благодаря чему устройства пользователей будут лучше работать вместе или какие более строгие меры обеспечения конфиденциальности приняты.

Инсайдер раскрыл подробности об Android 12 за несколько дней до официального анонса ОС

Изображение: FRONT PAGE TECH / YouTube

Однако о «прекрасном новом опыте» можно кое-что сказать, поскольку пользовательскому интерфейсу Android 12 уделяется больше внимания. Похоже, что интерфейс получит массу нововведений, в том числе переработанные уведомления, виджеты, новые кнопки, анимации и другие улучшения дизайна. Стоит отметить, что предполагаемые изображения интерфейса Android 12 получены из неофициального источника. Это может означать, что в действительности новая ОС Google будет выглядеть несколько иначе.

Совсем недавно Джон Проссер опубликовал несколько снимков, на которых, как предполагается, демонстрируется новый смартфон Google Pixel 6. Ожидать появление нового смартфона на конференции Google I/O вряд ли стоит, поскольку его, вероятнее всего, представят позднее в этом году.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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