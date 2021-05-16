Oppo представила марсианскую версию флагманского смартфона Find X3 Pro

Oppo представила марсианскую версию флагманского смартфона Find X3 Pro

Китайский зонд «Тяньвэь-1» совершил успешную посадку на поверхность Марса, и в честь этого достижения компания Oppo анонсировала новую версию своего флагманского смартфона Find X3 Pro. Аппарат Find X3 Pro Mars Exploration Edition может похвастаться более производительной аппаратной составляющей, а также некоторыми изменениями в дизайне.

Изображение: GSMArena

Корпус новинки выполнен в сером цвете, который, по словам вендора, навеян космическим пространством. Задняя поверхность изготовлена из непрозрачного стекла AG Glass с металлическим блеском, благодаря которому разработчики рассчитывали добиться сходства с текстурами используемых в космосе материалов.

Oppo представила марсианскую версию флагманского смартфона Find X3 Pro

Изображение: GSMArena

На тыльной стороне размещены надписи Mars 2021 и Utopia Planitia (равнина Утопия), именно в этой области Красной планеты осуществил посадку китайский зонд. На смартфон предустановлены три цветных программных фильтра, которые позволят придать марсианский вид снимкам, сделанным на Земле. Пользователям также предлагается настраиваемая марсианская тема оформления интерфейса с динамическими обоями, демонстрирующими восход и закат на Марсе.

Oppo представила марсианскую версию флагманского смартфона Find X3 Pro

Изображение: GSMArena

Oppo Find X3 Pro Mars Exploration Edition оснащён 16 Гбайт оперативной памяти и встроенным накопителем на 512 Гбайт. Стандартная версия Find X3 Pro имеет 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт ПЗУ. В остальном характеристики новинки совпадают с базовой моделью, которая была представлена в марте этого года. Аппаратной основой смартфона является производительный процессор Qualcomm Snapdragon 888, а автономность обеспечивает аккумулятор ёмкостью 4500 мА·ч. В качестве программной платформы задействована Android 11 с фирменной оболочкой ColorOS 11.2.

Oppo представила марсианскую версию флагманского смартфона Find X3 Pro

Изображение: GSMArena

Аппарат Oppo Find X3 Pro Mars Exploration Edition уже доступен для предварительного заказа в Китае по цене в 6 999 юаней, что приблизительно равно $1090. Продажи на домашнем рынке стартуют 16 мая.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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