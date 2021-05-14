Xiaomi придумала смартфон в виде двойного слайдера с дополнительным экраном

Ресурс LetsGoDigital сообщает о том, что китайская компания Xiaomi размышляет над очередным смартфоном с нестандартной конструкцией: на этот раз речь идёт об устройстве-слайдере. Патентные иллюстрации дают представление об аппарате.

Для новинки предусмотрено применение экрана с узкими рамками, не имеющего ни отверстия, ни выреза для фронтальной камеры. В тыльной части камера, на первый взгляд, также отсутствует.

Секрет заключается в использовании корпуса «двойной слайдер». Сдвинув фронтальную панель вправо, владелец получит доступ к вытянутому вспомогательному экрану: на нём могут отображаться, скажем, сообщения, пиктограммы приложений и пр.

Сдвиг панели влево откроет систему камер. На изображениях показан тройной лицевой блок, который может содержать два датчика изображений и вспышку.

Тыльная многомодульная камера имеет четырёхкомпонентное исполнение: к примеру, могут быть задействованы три оптических модуля и вспышка. Само собой, конфигурация может быть и иной.

Пока аппарат существует только в патентной документации, а поэтому его технические характеристики не приводятся. Возможно, в перспективе предложенная конструкция будет реализована в коммерческих устройствах.



