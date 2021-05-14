Xiaomi придумала смартфон в виде двойного слайдера с дополнительным экраном

Xiaomi придумала смартфон в виде двойного слайдера с дополнительным экраном

Ресурс LetsGoDigital сообщает о том, что китайская компания Xiaomi размышляет над очередным смартфоном с нестандартной конструкцией: на этот раз речь идёт об устройстве-слайдере. Патентные иллюстрации дают представление об аппарате.

Для новинки предусмотрено применение экрана с узкими рамками, не имеющего ни отверстия, ни выреза для фронтальной камеры. В тыльной части камера, на первый взгляд, также отсутствует.

Секрет заключается в использовании корпуса «двойной слайдер». Сдвинув фронтальную панель вправо, владелец получит доступ к вытянутому вспомогательному экрану: на нём могут отображаться, скажем, сообщения, пиктограммы приложений и пр.

Xiaomi придумала смартфон в виде двойного слайдера с дополнительным экраном

Сдвиг панели влево откроет систему камер. На изображениях показан тройной лицевой блок, который может содержать два датчика изображений и вспышку.

Xiaomi придумала смартфон в виде двойного слайдера с дополнительным экраном

Тыльная многомодульная камера имеет четырёхкомпонентное исполнение: к примеру, могут быть задействованы три оптических модуля и вспышка. Само собой, конфигурация может быть и иной.

Xiaomi придумала смартфон в виде двойного слайдера с дополнительным экраном

Пока аппарат существует только в патентной документации, а поэтому его технические характеристики не приводятся. Возможно, в перспективе предложенная конструкция будет реализована в коммерческих устройствах.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Vodafone подключил 4G к последней станции киевского метрополитенаVodafone подключил 4G к последней станции киевского метрополитена
ZTE выпустит доступные смартфоны Blade A51 и A71 с 6,52" дисплеем HD+
Китай запретит 5G-оборудование Ericsson в ответ на санкции Швеции против HuaweiКитай запретит 5G-оборудование Ericsson в ответ на санкции Швеции против Huawei
Xiaomi Mi Pad 5 - новый планшет с топовыми характеристикамиXiaomi Mi Pad 5 - новый планшет с топовыми характеристиками
ТОП-10 самых мощных Android-смартфонов 2021 годаТОП-10 самых мощных Android-смартфонов 2021 года
Блок рекламы


Похожие новости
Xiaomi запатентовала смартфон с выдвижной поворотной камеройXiaomi запатентовала смартфон с выдвижной поворотной камерой
ASUS представила флагманский смартфон Zenfone 8 Flip с откидной тройной камеройASUS представила флагманский смартфон Zenfone 8 Flip с откидной тройной камерой
США исключат Xiaomi из правительственного "черного списка"США исключат Xiaomi из правительственного "черного списка"
Смартфон Honor Play 5 с квадрокамерой выйдет до конца маяСмартфон Honor Play 5 с квадрокамерой выйдет до конца мая
ТОП-10 самых мощных Android-смартфонов 2021 годаТОП-10 самых мощных Android-смартфонов 2021 года
Xiaomi Mi Pad 5 - новый планшет с топовыми характеристикамиXiaomi Mi Pad 5 - новый планшет с топовыми характеристиками
ZTE выпустит доступные смартфоны Blade A51 и A71 с 6,52" дисплеем HD+
Xiaomi выпустит гибкий смартфон со скрытой под дисплеем фронтальной камеройXiaomi выпустит гибкий смартфон со скрытой под дисплеем фронтальной камерой
Новая версия смартфона Vivo Y52s получила процессор Snapdragon 480Новая версия смартфона Vivo Y52s получила процессор Snapdragon 480
Во флагманские смартфоны ASUS Zenfone 8 вернётся стандартное аудиогнездоВо флагманские смартфоны ASUS Zenfone 8 вернётся стандартное аудиогнездо
Последние новости
Подгружаем последние новости