Xiaomi запатентовала смартфон с выдвижной поворотной камерой

Компания Xiaomi продолжает изучать возможность выпуска смартфонов с оригинальной конструкцией: описание очередного аппарата, как сообщает ресурс LetsGoDigital, обнародовано на сайте Государственного управления по делам интеллектуальной собственности КНР (China’s National Intellectual Property Administration, CNIPA).

Речь идёт об устройстве, лишённом традиционной фронтальной камеры. Это позволит избавить дисплей от отверстия или выреза, реализовав полностью безрамочный дизайн.

Для селфи-съёмки предлагается использовать многомодульную тыльную камеру. Для этого соответствующий блок будет приподниматься над корпусом и поворачиваться на 180 градусов, оказываясь в лицевой части.

На иллюстрациях показана камера с тремя компонентами, включая крупный центральный элемент. Само собой, конфигурация этого блока может варьироваться.

У аппарата не просматривается сканер отпечатков пальцев — он может быть интегрирован непосредственно в область экрана. В нижней части устройства расположены порт USB Type-C и слот для SIM-карт.

Пока, увы, не ясно, собирается ли Xiaomi выводить смартфон с описанной конструкцией на коммерческий рынок. Сейчас аппарат существует только в патентной документации.



