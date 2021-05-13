Vodafone объяснил, почему теряет клиентов

Мобильный оператор Vodafone остался без некоторой части своих клиентов. Часть пользователей отказалась от sim-карт этого оператора. Однако, несмотря на это, компания получила за первый квартал текущего года больший доход, нежели за аналогичный прошлогодний период.

Vodafone стремительно теряет клиентов: в компании назвали причину

Отказ от sim-карт в Vodafone объясняют просто: из-за пандемии люди потеряли часть своих доходов, и поэтому вынуждены экономить даже мобильной связи. Поэтому сейчас многие клиенты отказались от второй sim-карты, в частности, и от sim-карты Vodafone.

"Некоторое сокращение абонентской базы обусловлено общей тенденцией отказа от вторых SIM-карт, что вызвано снижением доходов населения", - сообщает пресс-служба мобильного оператора.

И все же, несмотря на потерю некоторой части своих клиентов, Vodafone закончил первый квартал 2021 с лучшими финансовыми результатами, чем первый квартал 2020. По итогам первого квартала компания получила доход в размере 4,73 млрд гривен. Это на 8% больше, чем было за аналогичный период 2020.

Vodafone стремительно теряет клиентов: в компании назвали причину

Увеличение денежных поступлений связывают с тем, что в компании растет численность клиентов, которые переходят на контрактную форму обслуживания. В частности, растет численность IoT-пользователей – клиентов, которые пользуются услугами по дистанционному управлению автономными устройствами, подключенными к интернету.

На конец первого квартала численность таких клиентов составила 12,4 миллиона человек. Это притом, что вся численность абонентов Vodafone составляет на сегодня 18,8 миллиона.

К тому же, компания Vodafone непрерывно работает над улучшением качества услуг, в частности, над развитием сети скоростного интернета. Так, лишь за первый квартал нынешнего года в его развитие вложено 895 миллионов гривен. А в общем, начиная с 2015 в сеть скоростного интернета вложено 29,7 миллиарда гривен.


Марченко Любов, Тудей

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