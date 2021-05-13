Следующие умные часы Samsung Galaxy Watch перейдут на Google Wear OS

Сегодня портал PhoneArena со ссылкой на сообщения авторитетного инсайдера Нила Аренсмайера (Nils Ahrensmeier) расскрыл новые подробности о будущем поколении смарт-часов Samsung Galaxy Watch. Ключевое изменение будет заключаться в том, что компания откажется от операционной системы Tizen, если слухи верны.

Источник: PhoneArena

Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 4 будут поставляться в размерах 42 и 46, а модель Galaxy Watch Active 4 появится в размерах 40 и 42 мм. Для сравнение актуальное поколение Samsung Galaxy Watch 3 имеет две модификации — 41 и 45 мм. А Galaxy Watch Active 2 — 40 и 44 мм.

Вот полный список моделей часов будущего поколения с техническими номерами:

Galaxy Watch 4 (42 мм) SM-R880

Galaxy Watch 4 (46 мм) SM-R890

Galaxy Watch Active 4 (40 мм) SM-R860

Galaxy Watch Active 4 (42 мм) SM-R870

Презентация носимых гаджетов ожидается летом этого года. Вероятно, их могут показать вместе со смартфонами Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3. Инсайдер отметил переход грядущих Galaxy Watch на Wear OS. Дело в том, что на данный момент для умных часов Samsung на Tizen OS существует крайне малое количество сторонних приложений, в отличие от операционной системы Google .

Также ожидается появление у Galaxy Watch 4 оптического датчика для неинвазивного анализа уровня сахара в крови. В свою очередь Galaxy Watch Avtive 2 могут получить некоторые упрощения, чтобы составлять конкуренцию Apple Watch SE.



